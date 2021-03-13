Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса

Президент компании Toyota Акио Тойода предупредил компанию Apple, которая собирается выпустить собственную машину, о сложностях автомобильного бизнеса. Он также посоветовал приготовиться нести ответственность за продукт в течение десятков лет после выпуска.

В ходе конференции Ассоциации производителей автомобилей Японии глава Toyota сказал, что для успешного вступления в индустрию недостаточно просто обладать технологиями для производства автомобилей. Он добавил, что рынок приветствует новых игроков, однако посоветовал Apple приготовиться к «вопросам и претензиям от клиентов в течение примерно 40 лет».

По его словам, техногиганты, вступающие в автобизнес, могут «вдохнуть в него новую жизнь и предоставить покупателям более широкий выбор». Но при этом они обязаны быть честными к клиентам и брать ответственность за весь жизненный цикл выпущенного автомобиля - от сервисного обслуживания до утилизации, подчеркнул топ-менеджер.

Тойода не впервые высказывается в подобном ключе по отношению к более молодым участникам автоиндустрии. В ноябре он раскритиковал компанию Tesla, которая «не производит реальных продуктов». И хотя производитель электрокаров выигрывает с точки зрения рыночной стоимости, у него нет того, что есть у Toyota - опыта выпуска более 100 миллионов автомобилей, заявил он.

Глава Volkswagen AG Герберт Дисс ранее отметил, что не боится выхода электрокара Apple на рынок. По его словам, автомобильная индустрия сильно отличается от технологической, и новичкам «не удастся сразу же захватить ее».

Беспилотный электрокар от Apple, о котором впервые заговорили еще в 2014 году, появится не раньше, чем через пять лет, однако индустрия уже сейчас остро реагирует на информацию о возможных партнерах калифорнийской компании. В январе Hyundai Motor подтвердила, что ведет переговоры с Apple о совместной разработке аккумуляторов и производстве автомобиля, однако решение до сих пор не принято. В феврале от сотрудничества с американцами якобы отказалась Nissan.