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Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
22:25 27.11.2020 |
Компания Samsung остаётся лидером рынка смартфонов. При этом порой её доля активно снижается, а в этом году можно было бы ожидать этого вдвойне: и из-за не особо удачных флагманов, и из-за пандемии COVID-19.
Что будет с долей Samsung по итогам года, нам ещё предстоит узнать, а сейчас источник, ссылаясь на данные Strategy Analytics, утверждает, что по итогам третьего квартала корейский гигант умудрился почти вдвое нарастить долю прибыли, полученной на рынке смартфонов. Если годом ранее показатель составлял 18,8%, то сейчас он вырос до 32,6%!
Кроме того, что это просто очень впечатляющий рост, это ещё и самый большой показатель для Samsung за последние шесть лет - во втором квартале 2014 года компания забрала себе 37,9% всей прибыли рынка смартфонов.
Впрочем, до Apple ей всё ещё очень далеко, так как купертинский гигант заполучил 60,5% всей прибыли рынка. Правда, показатель за год снизился - ранее он составлял 66,9%.
В итоге на долю Samsung и Apple пришлось 93,1% всей прибыли рынка смартфонов. Но это не значит, что все остальные компании поделили между собой оставшиеся семь процентов. Не стоит забывать, что многие компании на этом рынке убыточны, так что это нужно учитывать.
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