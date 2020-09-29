Окружной судья США раскритиковала иск Epic Games к Apple и рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных

Окружной судья США Ивонна Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) высказалась касательно иска Epic Games против Apple. Как пишет GameSpot, она скептически отнеслась к заявлению игрового разработчика и рекомендовала провести рассмотрение дела с участием присяжных.

Гонсалес поддержала решение Apple по удалению Fortnite и пообещала отправить уведомление в письменном виде. Она раскритиковала Epic Games, назвав действия разработчика ложью, потому что студия была ознакомлена с правилами контракта App Store. Репортёр CNN Брайан Фанг (Brian Fung) отметил, что судья была скептически настроена по отношению к иску Epic Games.

Несмотря на это, Гонсалес рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных. В дальнейшем всё будет зависеть от решений сторон. Она также предложила вернуть Fortnite в App Store на время рассмотрения, при условии, что все доходы от игры будут храниться на эскроу-счету, пока компании не разрешат конфликт. Apple заявила о необходимости провести совещание об этом, в то время как представители Epic отклонили предложение. По мнению последних, таким образом судья оказывает помощь в исполнении «незаконных решений монополистов».

Напомним, что конфликт между компаниями случился в середине августа. Epic Games выразила недовольство 30-процентной комиссией в App Store и попыталась добавить в Fortnite продажу внутриигровых предметов в обход сервиса. После этого Apple заблокировала шутер в своём магазине. В ответ разработчик Fortnite подал в суд.

Глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) назвал свои действия борьбой за права потребителей и разработчиков. В ответ платформодержатель обвинил Суини во лжи, заявив, что в конце июля тот написал в Apple письмо с требованием эксклюзивных условий для Epic.

В конце сентября Epic Games, Spotify, Tinder и ряд других компаний основали «Коалицию за справедливость к приложениям». Они обвинили Apple в антиконкурентном поведении.