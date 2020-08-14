Fortnite удалили из Google Play и App Store

Интересная история развивается вокруг сверхпопулярной игры Fortnite. Разработчики - компания Epic Games - предложила покупать используемые в игре виртуальные деньги V-bucks через прямые платежи, а не через расчеты соответствующих магазинов приложений. Это позволило снизить стоимость внутриигровой валюты, так как в случае прямых платежей пользователи не платят комиссии Google и Apple.

Например, размер комиссии в App Store составляет около 30%. В Google Play 1000 V-bucks предлагаются за $10 при покупке через магазин Google Play, и $8 - через прямой платеж Epic. Не трудно предположить, какой вариант в таком случае выберет пользователь.

Такой вариант едва ли понравился Google и Apple, даже если бы речь шла о малоизвестном приложении, что уж говорить о сверхпопулярной Fortnite. Поэтому очень быстро после внедрения прямых платежей игру забанили сначала в App Store, а потом и в Google Play. Причем с едва ли не одинаковой формулировкой - за нарушение общих правил, которые применяются ко всем разработчиками, и которые призваны обеспечить безопасность магазинов приложений для пользователей. Напрямую заявлять об упущенной коммерческой выгоде не стала ни Apple, ни Google.

Epic Games подала иск против Google в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства, всего через несколько часов после того, как Fortnite исчезла из магазина приложений Google Play. Игру также удалили из App Store.

В своем иске Epic Games утверждается, что ограничения платежей Google в Play Store представляют собой монополию и, таким образом, являются нарушением как Закона Шермана, так и Закона Картрайта Калифорнии.

Google не заставила ждать официальный комментарий по этому поводу:

"Для разработчиков игр, которые решили использовать Play Store, у нас есть последовательные политики, справедливые по отношению к разработчикам и обеспечивающие безопасность магазина для пользователей. Хотя Fortnite по-прежнему доступен для Android, мы больше не можем распространять его через Google Play, потому что приложения нарушает правила магазина. Однако мы рады возможности продолжить наши обсуждения с Epic и вернуть Fortnite в Google Play."



