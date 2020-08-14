Финансовые новости
- |
- 14.08.20
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fortnite удалили из Google Play и App Store
08:56 14.08.2020 |
Интересная история развивается вокруг сверхпопулярной игры Fortnite. Разработчики - компания Epic Games - предложила покупать используемые в игре виртуальные деньги V-bucks через прямые платежи, а не через расчеты соответствующих магазинов приложений. Это позволило снизить стоимость внутриигровой валюты, так как в случае прямых платежей пользователи не платят комиссии Google и Apple.
Например, размер комиссии в App Store составляет около 30%. В Google Play 1000 V-bucks предлагаются за $10 при покупке через магазин Google Play, и $8 - через прямой платеж Epic. Не трудно предположить, какой вариант в таком случае выберет пользователь.
Такой вариант едва ли понравился Google и Apple, даже если бы речь шла о малоизвестном приложении, что уж говорить о сверхпопулярной Fortnite. Поэтому очень быстро после внедрения прямых платежей игру забанили сначала в App Store, а потом и в Google Play. Причем с едва ли не одинаковой формулировкой - за нарушение общих правил, которые применяются ко всем разработчиками, и которые призваны обеспечить безопасность магазинов приложений для пользователей. Напрямую заявлять об упущенной коммерческой выгоде не стала ни Apple, ни Google.
Epic Games подала иск против Google в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства, всего через несколько часов после того, как Fortnite исчезла из магазина приложений Google Play. Игру также удалили из App Store.
В своем иске Epic Games утверждается, что ограничения платежей Google в Play Store представляют собой монополию и, таким образом, являются нарушением как Закона Шермана, так и Закона Картрайта Калифорнии.
Google не заставила ждать официальный комментарий по этому поводу:
"Для разработчиков игр, которые решили использовать Play Store, у нас есть последовательные политики, справедливые по отношению к разработчикам и обеспечивающие безопасность магазина для пользователей. Хотя Fortnite по-прежнему доступен для Android, мы больше не можем распространять его через Google Play, потому что приложения нарушает правила магазина. Однако мы рады возможности продолжить наши обсуждения с Epic и вернуть Fortnite в Google Play."
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
|Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
|Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
Это интересно
|Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+
|Представлен юбилейный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 Гбайт памяти, 120-Вт зарядкой и 120-кратным зумом. Цены — от $760
|Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций
|Twitter позволил пользователям определять, кто может отвечать на их твиты
|Microsoft анонсировала смартфон-книжку Surface Duo: продажи — с 10 сентября по цене $1399
|Google превращает смартфоны с Android в сеть для обнаружения землетрясений и раннего оповещения о них
|Tesla проведёт расщепление акций, сделав их доступнее для частных инвесторов