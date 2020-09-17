Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее

Компания Ferrari в ходе онлайн-мероприятия представила кабриолет Portofino M - обновлённую версию Portofino, которая получила свежий дизайн, прибавку к мощности и приставку M к имени.





Буква М, появившаяся в названии двухдверки, означает Modificata, или «изменённая»: так в компании характеризуют модели, пережившие эволюционные изменения, которые позволили значительно улучшить их характеристики.

Главное техническое обновление кроется в 3,9-литровом турбомоторе V8, мощность которого была повышена на 20 лошадиных сил по сравнению с предшественником и теперь составляет 620 сил. Выхлопную систему оснастили фильтром твёрдых частиц, приведя автомобиль в соответствие с экологическим стандартом Euro-6.

Трансмиссию тоже обновили: на смену семидиапазонному «роботу» Portofino пришёл восьмиступенчатый с двумя сцеплениями в масляной ванне и механической задней передачей. Время разгона кабриолета с места до первой «сотни» с обновлением уменьшилось с 3,5 до 3,45 секунды, а на разгон до 200 километров в час Portofino M тратит 9,8 секунды. Максимальная скорость осталась неизменной и составляет 320 километров в час.

В оснащение вошла система Variable Boost Management, которая регулирует передачу крутящего момента в соответствии с выбранной передачей, а также функция Side Slip Control, помогающая выравнивать автомобиль при скольжении. Кроме этого, педаль тормоза теперь быстрее реагирует на нажатие.

Экстерьер кабриолета подретушировали, чтобы отразить выросшую мощность: модель отличается новым передком с более агрессивным бампером, крупными воздухозаборники иной формы и алюминиевыми ламелями решётки радиатора. Задний бампер стал более обтекаемым и визуально отделился от диффузора. Спицы колёсных дисков получили более резкие грани и алмазную огранку.

В салоне установлена передняя панель с алюминиевой вставкой, приборная панель с двумя раздельными экранами и горизонтально ориентированный 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto.

Также имеется отдельный семидюймовый тачскрин для переднего пассажира, позволяющий управлять некоторыми функциями автомобиля, трёхуровневая вентиляция и обогрев сидений. Из ассистентов водителя доступны адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система аварийного торможения, мониторинг слепых зон, автоматический дальний свет и другие системы.