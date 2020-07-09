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Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class
13:01 09.07.2020 |
Новый Mercedes-Benz S-Class первым получит мультимедийный комплекс MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, использующий технологии машинного обучения. Компания сделала управление им ещё более лёгким, внедрила возможность сохранения персональных профилей, а также отказалась от большого количества физических кнопок и переключателей.
Главное новшество MBUX - это раздельные цифровая приборная панель и дисплей мультимедийки. Центральный экран теперь предлагает четыре режима отображения, имеет портретную ориентацию и за доплату может быть выполнен по технологии OLED, плюс дополнен тактильным откликом.
Виртуальный щиток поддерживает графику с 3D-эффектами - специальные очки для этого не нужны. На заднем ряду можно установить до трех дисплеев, контентом с которых легко обмениваться с другими пассажирами.
Новый MBUX идентифицирует водителя по голосу, отпечатку пальца или лицу. В бортовой системе отныне хранится до семи профилей, причем их можно подгружать для каждого отдельного сиденья либо использовать в новом автомобиле.
При этом часть параметров допускается задавать удаленно, с помощью фирменного приложения. Также расширены возможности системы Interior Assist, которая распознает до 20 действий.
Так, она предупредит о незакреплённом детском кресле на переднем сиденьи и небезопасном открывании дверей. Еще она отрегулирует сиденье и положение зеркал в зависимости от комплекции водителя.
Чтобы сдвинуть секцию панорамной крыши в новом Mercedes-Benz S-Class, достаточно одного взмаха рукой; опустить солнцезащитные шторки можно просто посмотрев через плечо.
Голосовой помощник теперь понимает 27 языков, распознает косвенные команды (например, «мне холодно» или «я устал») и даёт ответы даже на общие вопросы. Кроме того, с его помощью можно управлять системами умного дома.
Для нового S-Class будут доступны два проекционных дисплея: один попроще, второй, AR-HUD, - с поддержкой дополненной реальности и областью отображения, как у телевизора диагональю 77 дюймов. В компании сообщают, что HUD технологически близок к проекторам, что используют в кинотеатрах. Кнопок на передней панели отныне на 27 штук меньше, а блок климат-контроля стал полностью цифровым и перенесен в нижнюю часть центрального экрана.
Как сообщил «Мотору» Горден Вагенер, дизайн-директор концерна Daimler AG, все интерфейсы были разработаны внутри компании без привлечения сторонних подрядчиков. Над проектом работали несколько дизайн-студий Mercedes-Benz, включая калифорнийское подразделение и дизайн-центр в Китае (недавно его перевели из Пекина в более прогрессивный Шанхай). Студии выдвигали конкурирующие предложения, а финализировали проект в головном дизайн-центре в Зиндельфингене. Около шести лет назад команда, которая занималась интерфейсами, была преобразована в отдельное подразделение User Experience.
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