Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class

Новый Mercedes-Benz S-Class первым получит мультимедийный комплекс MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, использующий технологии машинного обучения. Компания сделала управление им ещё более лёгким, внедрила возможность сохранения персональных профилей, а также отказалась от большого количества физических кнопок и переключателей.





Главное новшество MBUX - это раздельные цифровая приборная панель и дисплей мультимедийки. Центральный экран теперь предлагает четыре режима отображения, имеет портретную ориентацию и за доплату может быть выполнен по технологии OLED, плюс дополнен тактильным откликом.

Виртуальный щиток поддерживает графику с 3D-эффектами - специальные очки для этого не нужны. На заднем ряду можно установить до трех дисплеев, контентом с которых легко обмениваться с другими пассажирами.

Новый MBUX идентифицирует водителя по голосу, отпечатку пальца или лицу. В бортовой системе отныне хранится до семи профилей, причем их можно подгружать для каждого отдельного сиденья либо использовать в новом автомобиле.

При этом часть параметров допускается задавать удаленно, с помощью фирменного приложения. Также расширены возможности системы Interior Assist, которая распознает до 20 действий.

Так, она предупредит о незакреплённом детском кресле на переднем сиденьи и небезопасном открывании дверей. Еще она отрегулирует сиденье и положение зеркал в зависимости от комплекции водителя.

Чтобы сдвинуть секцию панорамной крыши в новом Mercedes-Benz S-Class, достаточно одного взмаха рукой; опустить солнцезащитные шторки можно просто посмотрев через плечо.

Новый S-Class пока не показали. Вместо него отдувалась футуристичная «капсула», внутри которой собрали копию салона флагманского седана следующего поколения.

Голосовой помощник теперь понимает 27 языков, распознает косвенные команды (например, «мне холодно» или «я устал») и даёт ответы даже на общие вопросы. Кроме того, с его помощью можно управлять системами умного дома.

Для нового S-Class будут доступны два проекционных дисплея: один попроще, второй, AR-HUD, - с поддержкой дополненной реальности и областью отображения, как у телевизора диагональю 77 дюймов. В компании сообщают, что HUD технологически близок к проекторам, что используют в кинотеатрах. Кнопок на передней панели отныне на 27 штук меньше, а блок климат-контроля стал полностью цифровым и перенесен в нижнюю часть центрального экрана.





Как сообщил «Мотору» Горден Вагенер, дизайн-директор концерна Daimler AG, все интерфейсы были разработаны внутри компании без привлечения сторонних подрядчиков. Над проектом работали несколько дизайн-студий Mercedes-Benz, включая калифорнийское подразделение и дизайн-центр в Китае (недавно его перевели из Пекина в более прогрессивный Шанхай). Студии выдвигали конкурирующие предложения, а финализировали проект в головном дизайн-центре в Зиндельфингене. Около шести лет назад команда, которая занималась интерфейсами, была преобразована в отдельное подразделение User Experience.