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Константин Кушнер
Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
13:30 12.05.2020 |
Американский гигант Microsoft объявила об инвестициии объемом 1,5 миллиарда долларов для ускорения цифровой трансформации в Италии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении на странице компании.
Компания Microsoft объявила инвестиционный план объемом 1,5 миллиарда долларов для ускорения цифровой трансформации в Италии. Это 5-летний план под названием "Амбиция Италия. Цифровой перезапуск" ( "Ambizione Italia #DigitalRestart"), основанный на стратегической инициативе "Амбиция Италия", созданной в 2018 году.
Он предусматривает инвестиции в облачные сервисы, в частности, построение первого центра обработки данных в Милане, который будет предоставлять предприятиям доступ к облачным сервисам компании с их разнообразными возможностями, а также - программы по обучению навыков в сфере цифровых технологий и повышению квалификации.
В частности, Microsoft расширит партнерство с почтой Италии (Poste Italiane) и будет предлагать программы цифрового обучения для предприятий малого и среднего бизнеса, предоставляя им также доступ к хабам искусственного интеллекта.
"Это еще раз подтверждает, что Италия может быть хабом для инвестиций, инноваций и развития. План "Ambizione Italia #DigitalRestart" поможет ускорить цифровую трансформацию нашей страны. Инициатива Microsoft с ее облачными сервисами и "умными" технологиями для малого и среднего бизнеса поможет Италии быстрее двигаться в этом направлении. Новый Альянс устойчивости (Sustainability Alliance), который продвигает Microsoft, также важен для нашего национального Нового зеленого курса", - отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
На прошлой неделе Microsoft анонсировала также инвестицию в размере 1 млрд долларов в Польшу - для построения крупнейшего в Центральной и Восточной Европе центра обработки данных, которая станет крупнейшей ИТ-инвестицией в истории страны.
Центр обработки данных будет построен в Варшаве или вблизи города. Microsoft выделит деньги не только на строительство и инфраструктуру, но и на обучение программистов, инженеров, архитекторов.
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