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Исследователям удалось обмануть датчики отпечатков в 80% случаев
09:24 09.04.2020 |
Многие производители электроники позиционируют системы идентификации пользователей по отпечаткам пальцев как более надежную альтернативу привычным паролям. Наибольшей популярностью пользуются сканеры отпечатков пальцев, которыми производители оснащают все, начиная от мобильных устройств и заканчивая «умными» замками и USB флэш-накопителями. В связи с этим специалисты Cisco Talos провели исследование, посвященное способам обхода систем биометрической аутентификации по отпечаткам пальцев. Исследователи добились успеха почти в 80% случаев, за исключением Windows-устройств.
В ходе исследования специалисты сняли отпечатки пальцев жертвы с поверхности, к которой она прикасалась, с помощью 3D-принтера напечатали форму для отливки, наполнили ее недорогим клеем для ткани (исследователи специально взяли для эксперимента недорогие материалы, чтобы увидеть, каких «успехов» может достигнуть злоумышленник даже с минимальными ресурсами) и отлили слепок отпечатка.
Специалисты прикладывали отлитые отпечатки к различным датчикам отпечатков пальцев, в том числе к оптическим, емкостным и ультразвуковым, с целью выявить самые надежные из них. Как оказалось, особой разницы между этими датчиками с точки зрения безопасности нет. Однако больше исследователям удалось взломать гаджетов с ультразвуковыми датчиками. Они представляют собой новейший тип датчиков и как правило встраиваются в дисплей устройства.
С помощью слепка специалисты смогли разблокировать практически все взятые для эксперимента смартфоны. Что касается ноутбуков, то им удалось разблокировать MacBook Pro в 95% случаев и ни разу не удалось разблокировать устройства под управлением Windows 10, где используется фреймворк Windows Hello. Не удалось также «обмануть» датчики USB флэш-накопителей производства Verbatim и Lexar, но смарт-замки поддались легко. Однако, по словам исследователей, это вовсе не значит, что Windows-устройства или «флэшки» Verbatim и Lexar более надежные, просто для обхода их датчиков отпечатков пальцев требуется другой подход.
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