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Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
19:22 18.03.2020 |
Кроме обновлённого MacBook Air сегодня Apple также представила новые планшеты iPad Pro. И вот тут изменений чуть ли не больше, чем в ноутбуке.
Начнём с параметров. Первое, что бросается в глаза, это блок камеры, аналогичный по своему дизайну камерам в актуальных моделях iPhone. iPad Pro получили двойную камеру с датчиками разрешением 12 и 10 Мп (второй - «ширик»), при этом заявлено наличие двукратного оптического зума. Но более интересно то, что занимает место третьего модуля. Дело в том, что новые планшеты оснащены лидарами. Apple утверждает, что лидар в iPad Pro обеспечивает возможности, которые никогда ранее не были доступны ни в одном мобильном устройстве.
Во-первых, лидар используется в качестве более функционального датчика глубины, так как способен точно определять расстояние до объектов, находящихся не дальше чем 5 метров от устройства. Как сказано в пресс-релизе, работает это «на уровне фотонов с наносекундной скоростью». В совокупности с возможностями искусственного интеллекта платформы это расширяет способности устройства по пониманию окружающего пространства. Вероятно, тут можно говорить, что это похоже на то, что продвигала Google в рамках проекта Project Tango.
С точки зрения практики всё сложнее. Apple говорит, что доступ к данным лидара получит любое приложение с поддержкой ARKit. К примеру, приложение Measure теперь может быстрее и точнее определять рост человека. Но в целом Apple почти не привела примеров касательно реального использования лидара в iPad Pro. Можно предположить, что в основном он нужен для приложений дополненной реальности, но это достаточно специфическая ниша, мало интересная среднестатистическому пользователю.
Продолжая говорить о параметрах, стоит сказать, что модели всё так же две: с 11-дюймовым экраном и дисплеем диагональю 12,9 дюйма. Разрешение первого - 2388 х 1668 пикселей, второго - 2732 х 2048 пикселей. Это всё ещё экраны Liquid Retina с поддержкой ProMotion, True Tone и специальным ламинированием.
Сердцем планшетов служит новая SoC Apple A12Z Bionic. Известно, что она включает восьмиядерный процессор, восьмиядерный GPU, а также блок Neural Engine. О производительности данных нет, но можно ожидать новых рекордов в AnTuTu.
Отдельно Apple акцентирует внимание на микрофоны, которых теперь пять штук. Компания говорит о студийном качестве захвата звука. Динамиков по-прежнему четыре.
Из остального стоит отметить фронтальную камеру разрешением 7 Мп, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, наличие версий с модемом сотовой связи, порт USB-C, 10-часовую автономность и флэш-память объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ.
Но для многих самым интересным новшеством будет вовсе не лидар и не новая платформа. Вместе с планшетами Apple показала новую клавиатуру для iPad Pro под названием Magic Keyboard. Как и твердили недавние слухи, она действительно получила тачпад.
Конструкция клавиатуры такова, что позволяет настроить положение планшета в широких пределах, ещё больше приближая iPad к обычному ноутбуку. Стоит отметить, что Magic Keyboard располагает полноразмерной клавиатурой с ножничным механизмом и ходом клавиш в 1 мм. А ещё тут есть порт USB-C для зарядки планшета, причём разъём USB-C на самом планшете остаётся незанятым, так что его можно использовать для подключения накопителей или чего-то иного. Купить Magic Keyboard можно будет в мае.
Теперь к ценам. За 11-дюймовый iPad Pro без модема просят от 800 до 1300 долларов, с модемом - от 950 до 1450 долларов. За большую модель придётся отдать от 1000 до 1500 долларов за версии без модема и от 1150 до 1650 долларов - за модификации с модемом.
Клавиатура Magic Keyboard оценена в 300 либо 350 долларов в зависимости от модели планшета, причём она совместима и с предыдущим поколением iPad Pro. Обновлённая Smart Keyboard Folio стоит 180 либо 200 долларов.
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