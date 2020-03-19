Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD

Компания Apple неожиданно сегодня представила сразу несколько новых устройств. Мы расскажем обо все, но начнём с ноутбука MacBook Air. Так как этот мобильный ПК сильно обновился относительно недавно (по меркам Apple), сегодня компания представила просто очередное обновление.

Но для многих оно будет очень важным, так как именно сегодня MacBook Air получил новую ножничную клавиатуру Magic Keyboard. Также потенциальных покупателей порадует ощутимое снижение цены - до 1000 долларов.

Корпус остался ровно тем же, не изменился дисплей, а вот параметры чуть улучшились. Если объём ОЗУ остался равным 8 либо 16 ГБ, то базовый SSD теперь имеет объём 256 ГБ, топовый - 2 ТБ. Заявленная автономность почти не изменилась: 11 часов в режиме браузера и 13 часов в режиме просмотра видео.

Что касается платформы, Apple, как обычно, не раскрывает моделей процессоров. Базовым является Core i3 с частотами 1,1-3,2 ГГц, топовым - Core i7 с частотами 1,2-3,8 ГГц. Скорее всего, это новенькие Amber Lake-Y десятого поколения.