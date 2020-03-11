Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников

В последние годы таинственная киберпреступная группировка почти ежедневно выпускала вредоносные инструменты, предназначенные для заражения других преступников и получения доступа к их компьютерам. Согласно опубликованному отчету специалистов из компании Cybereason, троянские инструменты были заражены версией вредоносного ПО njRAT.

«Вместо того, чтобы активно взламывать системы, они просто заражают инструменты, распространяют их бесплатно и взламывают тех, кто пользуется этими программами», - пояснил исследователь Амит Серпер (Amit Serper).

Команда Cybereason Nocturnus обнаружила более 1000 образцов njRAT в ходе анализа данной группировки, но кампания оказалась намного масштабнее, чем они предполагали. Некоторые образцы существуют годами, а новые версии публикуются почти ежедневно. По словам экспертов, инструменты распространяются в Сети на подпольных форумах и в блогах, посвященных обмену бесплатным вредоносным ПО.

Обнаруженные экспертами зараженные инструменты включали скреперы сайтов, сканеры эксплоитов, генераторы поисковых запросов в Google, инструменты для выполнения автоматических SQL-инъекций, осуществления брутфорс-атак и проверки достоверности утечек учетных данных.

Специалисты также обнаружили троянские версии браузера Chrome, содержащие троян для удаленного доступа njRAT.

Большинство зараженных программ были настроены на обратную связь с одним из двух доменов. Чаще всего использовался домен capeturk.com, зарегистрированный с использованием учетных данных жителя Вьетнама. Также многие из троянских утилит были загружены на сервис VirusTotal с вьетнамского IP-адреса.