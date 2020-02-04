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Apple раскритиковала инициативу ЕС по введению единого стандарта для зарядки смартфонов
13:19 24.01.2020 |
Компания Apple отреагировала на призыв европейских законодателей ввести единый стандарт для зарядных устройств смартфонов, предупредив, что такой шаг навредит инновациям и нанесёт вред потребителям.
Заявление Apple было сделано через неделю после того, как в Европейском парламенте была предложена инициатива по введению единого стандарта для зарядных устройств мобильных гаджетов. Законодатели предлагают внести поправки в закон, который обязует производителей смартфонов оснащать выпускаемые устройства стандартным интерфейсом для зарядки. Переход на использование наиболее распространённого в настоящее время интерфейса USB Type-C сильнее всего ударит по Apple, которая применяет в своих iPhone фирменный разъём Lightning.
«Мы считаем, что регулирование, принуждающее интегрировать во все смартфоны единый разъём для зарядки, душит инновации, а не поощряет их, и может нанести ущерб потребителям в Европе и экономике в целом. Мы надеемся, что Европейская комиссия продолжит искать решение, которое не ограничит возможности отраслевых компаний внедрять инновации», - говорится в заявлении Apple.
Исследование, проведённое компанией Copenhagen Economics по заказу Apple, показало, что ущерб, нанесённый потребителям в результате введения правил, обязующих всех производителей оснащать смартфоны единым интерфейсом для зарядки, составит порядка 1,5 млрд.
Стоит сказать о том, что Европейская комиссия, выполняющая функции исполнительной власти в Евросоюзе, уже более десяти лет стремится к введению единого стандарта для зарядных устройств для всех производителей смартфонов, поставляющих свою продукцию в регион. Представители комиссии считают, что на добровольных основах добиться желаемого не удастся, поэтому пришло время вносить изменения в действующее законодательство.
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