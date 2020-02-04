Apple раскритиковала инициативу ЕС по введению единого стандарта для зарядки смартфонов

Компания Apple отреагировала на призыв европейских законодателей ввести единый стандарт для зарядных устройств смартфонов, предупредив, что такой шаг навредит инновациям и нанесёт вред потребителям.

Заявление Apple было сделано через неделю после того, как в Европейском парламенте была предложена инициатива по введению единого стандарта для зарядных устройств мобильных гаджетов. Законодатели предлагают внести поправки в закон, который обязует производителей смартфонов оснащать выпускаемые устройства стандартным интерфейсом для зарядки. Переход на использование наиболее распространённого в настоящее время интерфейса USB Type-C сильнее всего ударит по Apple, которая применяет в своих iPhone фирменный разъём Lightning.

«Мы считаем, что регулирование, принуждающее интегрировать во все смартфоны единый разъём для зарядки, душит инновации, а не поощряет их, и может нанести ущерб потребителям в Европе и экономике в целом. Мы надеемся, что Европейская комиссия продолжит искать решение, которое не ограничит возможности отраслевых компаний внедрять инновации», - говорится в заявлении Apple.

Исследование, проведённое компанией Copenhagen Economics по заказу Apple, показало, что ущерб, нанесённый потребителям в результате введения правил, обязующих всех производителей оснащать смартфоны единым интерфейсом для зарядки, составит порядка 1,5 млрд.

Стоит сказать о том, что Европейская комиссия, выполняющая функции исполнительной власти в Евросоюзе, уже более десяти лет стремится к введению единого стандарта для зарядных устройств для всех производителей смартфонов, поставляющих свою продукцию в регион. Представители комиссии считают, что на добровольных основах добиться желаемого не удастся, поэтому пришло время вносить изменения в действующее законодательство.