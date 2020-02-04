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Европарламент предлагает единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов
12:35 21.01.2020 |
Депутаты Европейского парламента предлагают внедрить единый стандарт зарядного устройства для всех электронных устройств. Соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.
Депутаты заявляют, что хотят облегчить жизнь потребителям и уменьшить отходы путем внедрения общего зарядного устройства.
Они призвали Европейскую комиссию выступить с официальным предложением до июля 2020 года.
"Комиссия должна проявить лидерство и прекратить то, что технические гиганты диктуют нам стандарты. Если цифровой суверенитет что-то значит для этой новой Комиссии, мы ожидаем предложения установить стандарт общего зарядного устройства в течение следующих шести месяцев", - сказал заместитель председателя Комитета вопросам внутреннего рынка и защиты потребителей Роза Тун унд Гогенштайн.
По данным Еврокомиссии, электронные отходы - один из наиболее быстро растущих потоков отходов в ЕС, который, как ожидается, вырастет до более 12 млн тонн к 2020 году.
Евродепутаты призвали разработать общее зарядное устройство еще в 2014 году. Пока Комиссия применяла добровольный подход для поощрения производителей мобильных телефонов к сотрудничеству.
Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning. Первые два используют гаджеты с операционной системой Android, третий - устройства компании Apple.
В случае принятия этой инициативы не исключено, что американскому производителю придется отказаться от своего разъема по крайней мере в странах ЕС.
Не исключено, что Apple может или выбрать USB Type-C, или полностью перейти на беспроводные зарядные устройства. Следует отметить, что Apple уже прекратила использование Lightning на iPad 2019 года выпуска.
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