Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги

Новинка от Apple называется Beats Powerbeats Pro и оценивается в 250 долларов. То есть она дороже любой версии AirPods минимум на 50 долларов.

Для начала отметим, что в основе наушников лежит та же SoC Apple H1, что и в основе обновлённых AirPods. Автономность у новинки существенно лучше - до 9 часов. Вместе с футляром получится более 24 часов. Кроме того, тут имеется поддержка быстрой зарядки Fast Fuel, благодаря которой всего за 5 минут наушники зарядятся достаточно, чтобы проработать 1,5 часа.





Из остального можно отметить поддержку голосового помощника Siri, а также защиту от влаги. Новинка доступна в четырёх цветах: бежевом, чёрном, синем и оливковом.

К сожалению, несмотря на анонс, неясно, когда наушники появятся в продаже. На сайте указано, что это произойдёт скоро.