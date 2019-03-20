Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции

Компания Apple сегодня представила полностью беспроводные наушники AirPods нового поколения.

В наушниках применён чип H1, созданный Apple. Это решение, как утверждается, обеспечивает более стабильное беспроводное соединение и более быструю передачу данных.

Благодаря чипу H1 голосовой помощник Siri теперь можно активировать с помощью голоса. Кроме того, задержка сигнала при использовании наушников во время компьютерных игр стала до 30 % ниже.

Наушники оборудованы акселерометром и оптическими сенсорами. Эти датчики активируют микрофоны для телефонных звонков и голосовых команд Siri, а также позволяют AirPods воспроизводить звук, когда наушники уже в ушах.

Улучшилось время автономной работы. Оно составляет до пяти часов в режиме прослушивания музыки и до трёх часов во время телефонных разговоров. Сопутствующий футляр обеспечивает наушникам несколько циклов зарядки, благодаря чему они могут работать более 24 часов.

«AirPods настраиваются в одно касание. Автоматически включаются и устанавливают соединение. Пользоваться ими невероятно легко. Они оснащены специальными сенсорами, поэтому когда вы снимаете наушники, воспроизведение останавливается. При этом AirPods великолепно взаимодействуют как с iPhone, так и с Apple Watch, iPad и Mac», - заявляет Apple.

Цена за новые наушники в футляре с беcпроводной зарядки составляет 199$, в обычном футляре - 159$. Также есть возможность приобрести обновленный чехол отдельно за 79$.