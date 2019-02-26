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Samsung делает всё возможное, чтобы экранная складка Galaxy Fold была незаметной
12:50 26.02.2019 |
Грядущий изгибаемый смартфон-планшет Samsung Galaxy Fold не лишён компромиссов. Во-первых, в сложенном состоянии он толще, чем любой другой современный смартфон и может предложить лишь скромный 4,6-дюймовый экран. Вдобавок, из-за изгибания экрана внутрь аппарат также имеет заметный зазор и оказывается толще, чем Huawei Mate X.
Но это ещё не всё: как и в случае китайского конкурента, устройство не обошлось без большой и довольно заметной под определёнными углами складки, которая проходит в месте изгиба. На Mobile World Congress 2019 в Барселоне журналисты, по сути, не получили прямого доступа к Galaxy Fold. А детальное 4-минутное знакомство с продуктом компания сняла сама в контролируемом окружении:
Публике Samsung решила продемонстрировать устройство исключительно за стеклом, которое, преднамеренно или нет, сделало изгиб менее заметным. Например, Сэм Рутерфорд (Sam Rutherford) из Gizmodo раскритиковал эту витрину и сказал, что она не позволяет делать фотографии Fold с любого угла, кроме прямого:
Дополнительные фотографии, снятые главным редактором Phone Scoop Ричем Бромом (Rich Brome) и опубликованые в Twitter прояснили ситуацию: на них отчётливо запечатлена большая и весьма неприятная складка:
На рекламных изображениях, распространяемых Samsung, складок, конечно, не видно (компания также активно избегает ракурсов, на которых хорошо различим зазор в сложенном состоянии). Видимо, Samsung, неслучайно выбрала иллюстрацию с крыльями бабочки, несколько скрывающую складку.
Понятно, что Samsung не хочет привлекать внимание к такому недостатку, который может создать у потенциальных покупателей Galaxy Fold впечатление, что на экране будет выводиться искажённое изображение.
В любом случае, ясно, что по-настоящему массовых изгибаемых аппаратов скоро ждать не приходится. Пока на пути стоят и невероятно высокая цена, ($1980 за Fold и около $2600 за Mate X), и незащищённый стеклом экран (что делает конструкцию Mate X весьма ненадёжной), и возможные программные проблемы, и другие недостатки.
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