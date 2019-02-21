Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов

Если накануне Samsung Unpacked мы узнали почти все сведения о тройке флагманов Galaxy S10, то о новом изгибаемом смартфоне публика слышала, по сути, лишь то, чем сама корейская компания предпочитала делиться. Теперь, наконец, мы дождались официального анонса Galaxy Fold, который обещает стать первой ласточкой среди будущего потока подобных складных аппаратов.





Galaxy Fold оснащён первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому планшет способен складываться в компактный смартфон.

Galaxy Fold по сути выступает самостоятельной категорией устройств, на что указывает даже цена. Он, как подчёркивает корейский производитель, воплощает в себе новации в области материалов, проектирования и технологий производства дисплеев, которые разрабатывались много лет: достаточно сказать, что Samsung выпустила первый прототип гибкого экрана в далёком 2011 году.

Чтобы сделать возможным такой изгибаемый дисплей, Samsung создала новый полимерный слой, который уменьшил толщину панели вдвое, обеспечив необходимую гибкость, прочность и долговечность. Заодно компания разработала новаторский шарнирный механизм, с помощью которого Galaxy Fold открывается плавно и естественно, подобно книге. Соединительный модуль, спрятанный внутри корпуса смартфона, надёжно защищает внутреннюю дисплейную часть и механизм сгибания, обеспечивая бесперебойную работу даже при интенсивном использовании.

Интересно, что встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев здесь нет: он, подобно подходу в Galaxy S10e, размещён на торце корпуса, где обычно находится большой палец при удержании аппарата в руке. Кстати, ввиду конструктивных особенностей аппарата, логотип Samsung выгравирован тоже на торцевой части.

В смартфоне использована особенная сложная система питания, использующая два аккумулятора. Кстати, Galaxy Fold поддерживает ускоренную беспроводную зарядку, а также по аналогии с Galaxy S10 может пополнять в беспроводном режиме ёмкость батарей других совместимых мобильных устройств.

Новая конструкция может оказаться полезной, когда необходим относительно крупный экран. Для совершения вызовов или ответа на текстовые сообщения достаточно вынуть телефон из кармана и использовать отдельный сенсорный экран на фронтальной панели телефона, а когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или нужно посмотреть презентацию, журнал, фильм и тому подобное - можно раскрыть смартфон и использовать большой дисплей.

Под такой аппарат, конечно, создан и уникальный пользовательский интерфейс, позволяющий открыть новые возможности и использовать весь потенциал смартфона. Например, смартфон позволяет держать открытыми до трёх активных приложений одновременно. Заодно платформа получила поддержку двух экранов (по аналогии, например, с YotaPhone): интерфейс позволяет удобно переключаться с наружного дисплея на внутренний и наоборот. В частности, при открытии и закрытии Galaxy Fold приложения автоматически переносятся на соответствующий экран. Samsung обещает оптимизировать популярные приложения Google и Android под новый формат устройства, чтобы сервисы вроде Facebook, WhatsApp или YouTube работали оптимально на Galaxy Fold.

Samsung заявляет о высокой производительности Galaxy Fold. Устройство получило мощный 7-нм 8-ядерный процессор (вероятно, Snapdragon 855) и 12 Гбайт оперативной памяти, благодаря чему обещана производительность на уровне ПК. Смартфон можно подключать к док-станции Samsung DeX, чтобы получить настольное окружение на большом внешнем экране монитора. Поддерживаются и другие технологии Samsung вроде персонального помощника Bixby, технологии защиты данных Knox, платёжной системы Samsung Pay и функций контроля здоровья Samsung Health.

Стоит также упомянуть качественные стереодинамики, настроенные инженерами AKG, и особую универсальную систему из шести камер. В целом связка похожа на Galaxy S10+, но дополнена ещё одной фронтальной камерой с наружной стороны. Это позволяет использовать несколько приложений во время видеовызовов.

Технические характеристики Galaxy Fold:

* основной экран: 7,3" QXGA+ Dynamic AMOLED (4.2:3);

* фронтальный: 4,6" HD+ Super AMOLED (21:9);

* процессор: 7-нм чип с восемью 64-битными ядрами CPU;

* аккумулятор: общая ёмкость 4380 мА·ч с поддержкой скоростной проводной (QC2.0 и AFC) и беспроводной зарядки (WPC и PMA);

* ОЗУ: 12 Гбайт LPDDR4x;

* накопитель: 512 Гбайт UFS3.0.

* фронтальная камера в сложенном виде: 10 Мп f/2,2;

* фронтальная камера в развёрнутом виде: 10 Мп f/2,2 в связке с 8-Мп RGB-камерой глубины f/1,9;

* основная камера: 16-Мп сверхширокоформатная f/2,2; 12-Мп широкоформатная, OIS, f/1,5 или f/2,4; 12-Мп телефото, OIS, f/2,4;

* Операционная система: Android 9.0 Pie с собственным интерфейсом.

Samsung Galaxy Fold выйдет в цветовых исполнениях Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. Он будет доступен для предварительного заказа в России на сайте Samsung во втором квартале 2019 года. Смартфон выйдет на рынок 26 апреля по цене в $1980 в США.