Huawei представила свой вариант складного смартфона — Mate X

Хотя Huawei заранее решила не показывать свой новый флагман P30 на Mobile World Congress (он будет представлен позже, 26 марта в Париже), компания обещала продемонстрировать в Барселоне «нечто небывалое». И сдержала обещание - помимо новых тонких и мощных ноутбуков компания рассказала о своём Mate X, конкуренте представленного недавно изгибаемого Samsung Galaxy Fold. Накануне презентации кое-что об устройстве уже было известно, но теперь - официальные данные.





На фоне представленной новинки Samsung Galaxy Fold недельной давности уже смотрится устаревшим пережитком. Китайский аппарат тоньше, обходится одним экраном и одним массивом камер, предлагает больший по площади экран (как в сложенном, так и в раскрытом состоянии) и складывается без странных зазоров.

Единый изгибаемый OLED-дисплей Mate X на деле выполняет тройную функцию. Когда устройство сложено, пользователь получает смартфон с двумя экранами (основным и тыльным). Второстепенный и более узкий задний дисплей позволяет снимать автопортреты и совершать видеозвонки при помощи продвинутой основной камеры (фронтальной в смартфоне вообще не предусмотрено). Если Mate X открыть, пользователь получит почти квадратный (хотя и не совсем) планшет с минимальными рамками с трёх сторон.

Таким образом, с функциональной точки зрения пользователь получает как бы три экрана.

* основной в сложенном режиме - 6,6-дюймовый (2480 × 1148 пикселей, 19,5:9);

* тыльный в сложенном виде, для автопортретов - 6,4-дюймовый (2480 × 892, 25:9);

* планшетный, в разложенном состоянии - 8-дюймовый экран (2480 x 2200, 8:7,1).

В планшетном состоянии с одной из сторон остаётся утолщение, где размещены камеры, кнопка питания и разъём USB-C. Оно выступает в качестве удобного держателя - весь остальной корпус отличается толщиной всего 5,4 мм. Даже в сложенном состоянии Mate X не такой уж тучный: всего 11 мм (против 17 мм у Galaxy Fold с одного из краёв), во многом благодаря тому, что в его сгибе нет зазора.

Добиться такого элегантного конструктива компании удалось благодаря изгибанию экрана наружу, а не внутрь. Но в этом кроются и минусы: гнущийся экран нельзя защитить привычным твёрдым стеклом вроде Gorilla Glass, а потому использование особого защитного чехла строго рекомендуется, что в значительной степени портит эстетику и вредит удобству эксплуатации. У Galaxy Fold, например, такой проблемы нет.





В основе конструкции Mate X лежит то, что Huawei называет петлёй Falcon Wing («Крыло сокола»), которая благодаря изощрённому конструктиву из более чем сотни деталей позволяет экрану максимально аккуратно выгибаться наружу. Подобная схема уже встречалась в первом коммерческом изгибаемом смартфоне - Royole FlexPai, с которым мы знакомились на CES 2019.

По обе стороны шарнира расположены батареи, которые в совокупности дают зарядную ёмкость 4500 мА·ч. Это чуть больше, чем 4380 мА·ч у Galaxy Fold. А благодаря улучшенной 55-Вт технологии SuperCharge пополнить 85 % заряда аккумуляторов Mate X можно за 30 минут.

К сожалению, Huawei рассказывает пока не все характеристики Mate X. Например, не ясно, соответствует ли система камер новинки показателям смартфона Mate 20 Pro (что было бы логично)? Тройная система камер носит ту же марку Leica, но точная конфигурация объективов и матриц пока не сообщается.

Зато компания рассказала, что основе Mate X лежит 7-нм процессор Huawei Kirin 980, такой же, как и в Mate 20 Pro и Honor View 20. В связке с этим мощным решением используется собственный новенький модем Balong 5000 5G от Huawei, обеспечивающий поддержку 5G, как и положено для устройства будущего (пусть сотовых сетей пока толком нет и актуальны они будут нескоро). Huawei обещает, что её модем Balong 5000 позволяет достигать вдвое более высоких скоростей по сравнению с Qualcomm Snapdragon X50. Четыре антенны в Mate X и этот чип обеспечивают в сетях 5G скорость скачивания до в 4,6 Гбит/с против 2,3 Гбит/с у Snapdragon X50.

Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, одна из которых может быть заменена на карту памяти Huawei Nano. Сканер отпечатков пальцев разместился сбоку, на месте кнопки включения у качельки громкости.

К сожалению, более элегантный дизайн и продвинутые по сравнению с Galaxy Fold характеристики достались не бесплатно. Версия Huawei Mate X с 8 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем поступит в продажу в середине года по цене €2300 (около $2600). Для сравнения: Samsung установила на свой складной смартфон цену в $1980 и назначила запуск на апрель.











