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Первым смартфоном на новейшей флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 855 стал Xiaomi Mi Mix 3 5G
14:04 06.12.2018 |
Компания Xiaomi на мероприятии China Mobile Global Partner Conference продемонстрировала один из первых в мире смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
Речь идёт о специальной версии аппарата Xiaomi Mi Mix 3. Оригинальный смартфон дебютировал в конце октября текущего года, а теперь представлена его 5G-модификация.
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855, а не чип Snapdragon 845, как предполагалось ранее. За работу в сотовых сетях пятого поколения отвечает модем Snapdragon X50 5G.
Отмечается, что смартфон обеспечивает возможность передачи данных через мобильную сеть со скоростью до 2 Гбит/с и выше. В устройстве реализованы собственные наработки Xiaomi в области антенных технологий.
Наблюдатели говорят, что показанный аппарат является полностью работоспособным. Было продемонстрировано высокое быстродействие при загрузке веб-страниц, передаче «живого» видео и пр.
Ключевые технические характеристики, за исключением процессора, вероятно, унаследованы у оригинальной модели. Это до 10 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт, две двойные камеры и корпус-слайдер.
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