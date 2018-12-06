Первым смартфоном на новейшей флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 855 стал Xiaomi Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi на мероприятии China Mobile Global Partner Conference продемонстрировала один из первых в мире смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Речь идёт о специальной версии аппарата Xiaomi Mi Mix 3. Оригинальный смартфон дебютировал в конце октября текущего года, а теперь представлена его 5G-модификация.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855, а не чип Snapdragon 845, как предполагалось ранее. За работу в сотовых сетях пятого поколения отвечает модем Snapdragon X50 5G.

Отмечается, что смартфон обеспечивает возможность передачи данных через мобильную сеть со скоростью до 2 Гбит/с и выше. В устройстве реализованы собственные наработки Xiaomi в области антенных технологий.

Наблюдатели говорят, что показанный аппарат является полностью работоспособным. Было продемонстрировано высокое быстродействие при загрузке веб-страниц, передаче «живого» видео и пр.

Ключевые технические характеристики, за исключением процессора, вероятно, унаследованы у оригинальной модели. Это до 10 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт, две двойные камеры и корпус-слайдер.



