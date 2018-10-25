Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза

Компания Xiaomi, как и ожидалось, представила Mi Mix 3 - последнего члена своего флагманского семейства полноэкранных смартфонов. Для достижения максимальной площади дисплея на передней панели аппарат, в отличие от предшественников, использует метод выдвигающихся на специальном механизме лицевых камер. Это позволяет избавиться от экранного выреза, которым грешат последние iPhone и многие другие современные аппараты.

Однако, в отличие от Vivo Nex или Oppo Find X, в которых применена подобная конструкция, выдвигающиеся камеры Mi Mix 3 не оснащаются электромоторами. Исполнительный директор китайской компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) сравнивает дизайн со старыми мобильными телефонами в формате слайдера. Ради того, чтобы скрыть камеры, аппарат действительно разделён на две части.





Предыдущие три смартфона серии Mi Mix представляли собой первые попытки Xiaomi максимально сократить рамки вокруг экрана, но к их недостаткам можно было отнести неудобное размещение лицевой камеры в нижней части. Да и с распространением смартфонов с экранным вырезом удивить «безрамочным» дизайном становится всё сложнее: даже сама Xiaomi применила экран с вырезом в Mi 8.

Mi Mix 3 призван сохранить новаторский дух серии: по словам производителя, соотношение площади экрана к передней плоскости аппарата составляет 93,4 %. При этом в нижней части всё же сохранился «подбородок», хотя и стал на 4,5 миллиметра меньше по сравнению с предшественником в лице Mi Mix 2S.

С точки зрения аппаратных характеристик Mi Mix 3 тоже есть что предложить. Прежде всего, это 10 Гбайт оперативной памяти в специальном издании, что делает его вторым смартфоном с таким объёмом ОЗУ после представленного на днях Xiaomi Black Shark Helo. Также можно упомянуть наличие скоростного 10-Вт беспроводного зарядника в комплекте (используется аккумулятор на 3200 мА·ч) и обещанную версию с поддержкой 5G для европейского рынка (выйдет в следующем году).





На телефоне есть датчик отпечатков пальцев на задней панели, поэтому, в отличие от Oppo Find X, не обязательно выдвигать камеры каждый раз, когда требуется разблокировать аппарат. Главная 24-Мп лицевая камера дополняется 2-Мп второстепенной - очевидно для функций разблокировки по лицу, эффектов малой глубины резкости и так далее. Есть поддержка технологии SuperPixel и вспышки Soft Light, HDR и записи видео в разрешении 1080p.

Тыльная камера представлена дуэтом из 12-Мп сенсоров с широкоугольным и телеобъективом (соответственно Sony IMX363, f/1,8, 1,4 мкм + S5K3M3+, f/2,4, 1 мкм). Используется 4-осевая оптическая стабилизация, автофокус Dual Pixel, двойная светодиодная вспышка разных тонов, поддерживается запись видео 4K 30 кадров/с, 1080p 240 кадров/c и 720p 960 кадров/с. В DXOMark Mobile смартфон набирает 103 балла - больше, чем Huawei P20 и iPhone X, но меньше, чем iPhone XS или Huawei P20 Pro.





Как и в случае с большинством мобильных аппаратов высокого класса в этом году, Mi Mix 3 оснащается однокристальной системой Snapdragon 845. Расстраивает разве что AMOLED-экран, который при диагонали в 6,39" сохранил относительно низкое разрешение 2340 × 1080 (контрастность составляет 600 000:1, яркость - 600 Кд/м2, цветовой охват NTSC - 103,8 %). Используется операционная система Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Стоимость Mi Mix 3 начинается с 3299 юаней ($475) за модель с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт флеш-памяти UFS (по такой же базовой цене продавалась и базовая 64-Гбайт версия Mi 2S на старте). За вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем придётся отдать уже 3999 юаней ($575). А флагманская модель в специальном издании «Запретный город» с 10 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти обойдётся в 4999 юаней ($720). Аппарат доступен в вариантах с задней панелью из скруглённого стекла чёрного, синего или зелёного оттенка. Цены для Индии и других стран пока не сообщаются.