Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном

Компания Vivo официально представила флагманские смартфоны NEX Ultimate (NEX S) и NEX.





Новинки получили ряд особенностей, которые выделяют их из всей массы аппаратов на рынке. Прежде всего необходимо выделить полностью безрамочный дизайн. Применён экран Ultra FullView Display на основе панели Super AMOLED. Размер составляет 6,59 дюйма по диагонали, разрешение - 2316 × 1080 точек.

Экран занимает 91,24 % площади фронтальной поверхности корпуса. Узкие рамки не позволили установить обычную селфи-камеру и традиционный динамик. Вместо этого задействованы оригинальные решения.





Так, фронтальная камера интегрирована в специальный модуль, который автоматически выдвигается из верхней части корпуса при активации режима съёмки. Разрешение датчика - 8 млн пикселей, максимальная диафрагма - f/2,0.

В смартфоне реализована технология Screen SoundCasting, которая превращает дисплей в динамик. Кроме того, говорится о скрытых датчиках приближения и освещённости.

Ещё одна особенность - интегрированный в область экрана дактилоскопический сканер. Такое решение применено у модели NEX Ultimate, в то время как версия NEX довольствуется обычным датчиком отпечатков в задней части корпуса.

В арсенале новинки - двойная основная камера: она объединяет модуль с 12-мегапиксльным датчиком и максимальной диафрагмой f/1,8, а также модуль с 5-мегапиксльным сенсором и максимальной диафрагмой f/2,4. Говорится о двухтоновой светодиодной вспышке и о системе оптической стабилизации.

Смартфон NEX Ultimate несёт на борту мощный процессор Snapdragon 845, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 или 256 Гбайт. Версия NEX полагается на чип Snapdragon 710, который дополняют 6 Гбайт ОЗУ и накопитель на 128 Гбайт.

Новинки располагают адаптерами Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) 2×2 MIMO и Bluetooth 5 LE, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездом. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Габариты составляют 162 × 77 × 7,98 мм, вес - 199 граммов.

Используется операционная система Funtouch OS 4.0 на основе Android 8.1 (Oreo). Реализована поддержка Dual 4G VoLTE при установке двух SIM-карт.

Цена NEX Ultimate в модификациях с накопителем ёмкостью 128 и 256 Гбайт заявлена на уровне 700 и 780 долларов США. Версия NEX обойдётся в 600 долларов.