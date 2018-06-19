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Смартфон Oppo Find X получил уникальный выдвижной блок камер
15:25 19.06.2018 |
Компания Oppo на презентации в Париже представила флагманский смартфон Find X, получивший уникальную конструкцию корпуса и по-настоящему безрамочный дизайн.
В аппарате применён дисплей Full HD+ AMOLED размером 6,4 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2340 × 1080 точек, соотношение сторон - 19,5:9.
Утверждается, что экран занимает 92,25 % площади фронтальной поверхности. Причём у новинки нет выреза в дисплее для лицевой камеры и датчиков - на первый взгляд эти компоненты попросту отсутствуют. Секрет заключается в выдвижном блоке, который прячется в верхней части корпуса.
При запуске приложения камеры скрытый модуль автоматически выдвигается за 0,5 секунды. Любопытно, что этот блок содержит не только фронтальную камеру, но и тыльную. Кроме того, он отвечает за идентификацию пользователей по лицу.
Селфи-камера получила 25-мегапиксельный сенсор. Основная сдвоенная камера полагается на датчики с 16 и 20 млн пикселей. Само собой, предусмотрена вспышка.
У смартфона нет дактилоскопического сканера. Как было сказано ранее, разблокировка осуществляется по лицу. Для активации этой системы достаточно провести пальцем по экрану: получив такую команду, аппарат выдвинет верхний модуль и активирует камеру.
Новинка полагается на процессор Qualcomm Snapdragon 845, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический контроллер Adreno 630 и сотовый модем Snapdragon X20 LTE. Объём оперативной памяти равен 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля - 128 или 256 Гбайт.
В арсенале смартфона - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS, порт USB Type-C. Габариты составляют 156,7 × 74,3 × 9,4 мм, вес - 186 граммов.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3730 мА·ч с технологией быстрой подзарядки VOOC. Использована операционная система ColorOS 5.1 на основе Android 8.1 Oreo.
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