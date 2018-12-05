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Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
09:14 05.12.2018 |
Компания Qualcomm, как и ожидалось, анонсировала новый мобильный процессор для смартфонов и фаблетов флагманского уровня, выход которых ожидается в следующем году.
Изделие получило название Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform, а не Snapdragon 8150, как пророчили многие сетевые источники. Иными словами, разработчик не стал менять схему обозначения: чип предыдущего поколения, напомним, имеет имя Snapdragon 845.
Новый процессор изготавливается по 7-нанометровой технологии. Это первое решение Snapdragon с поддержкой мобильных сетей пятого поколения: соответствующая функциональность реализована за счёт модема Snapdragon X50 5G. За работу в сетях 4G/LTE отвечает модуль Snapdragon X24 LTE.
В состав чипа вошёл AI-движок четвёртого поколения, призванный ускорить выполнение операций, связанных с искусственным интеллектом. Утверждается, что по сравнению с процессором Snapdragon 845 быстродействие на таких задачах увеличилось в три раза.
Полностью конфигурация Snapdragon 855 Mobile Platform пока не раскрывается, но ранее сообщалось, что изделие содержит восемь вычислительных ядер. Это одно ядро Kryo Gold Prime с частотой до 2,84 ГГц, трио ядер Kryo Gold с частотой до 2,42 ГГц и квартет ядер Kryo Silver с тактовой частотой до 1,78 ГГц.
Обработкой графики занят высокопроизводительный контроллер Adreno 640. Предусмотрена возможность использования ультразвукового дактилоскопического сканера, интегрируемого непосредственно в область дисплея.
В компании Qualcomm также сообщили, что коммерческие сети пятого поколения заработают в первой половине следующего года в Соединённых Штатах, Европе, Китае, Японии, Южной Корее и Австралии.
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