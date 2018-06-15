«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной

В компании Ford создана высокотехнологичная куртка, призванная сделать передвижение на велосипеде в городской среде более безопасным и комфортным.





В условиях современных мегаполисов велосипедистам сложно прокладывать свой путь по оживлённым дорогам. Дополнительную угрозу безопасности создаёт работа со смартфоном, когда байкер отвлекается на просмотр указаний навигационного приложения или чтение сообщений. Новое изделие Ford как раз и призвано решить указанные проблемы.

«Умная» куртка создавалась в партнёрстве с производителем одежды для велосипедистов Lumo и экспертами в сфере мобильных приложений из компании Tome. Пока новинка существует в виде прототипа, но в дальнейшем она может быть выведена на коммерческий рынок.

На рукавах «умной» куртки размещены оранжевые светодиоды, которые работают в качестве указателей поворота: для того чтобы включить такой сигнал, достаточно поднять соответствующую руку. Расположенные по нижнему краю куртки красные стоп-сигналы мигают при замедлении.

Ещё одна особенность новинки - возможность взаимодействия со смартфоном посредством беспроводной связи. Это позволяет использовать навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье. В рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения.

Навигационное приложение, предназначенное для работы с «умной» курткой, специально настроено прокладывать маршруты в обход оживлённых улиц и перекрёстков. А сопутствующая гарнитура с технологией костной проводимости позволяет совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы.

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На куртке реализована сенсорная область, которая позволит давать команды смартфону: выбирать маршрут, отвечать на звонки, управлять музыкальным плеером. Для связи с мобильным устройством используется клипса с Bluetooth-передатчиком.

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