Финансовые новости
- |
- 15.06.18
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной
14:37 15.06.2018 |
В компании Ford создана высокотехнологичная куртка, призванная сделать передвижение на велосипеде в городской среде более безопасным и комфортным.
В условиях современных мегаполисов велосипедистам сложно прокладывать свой путь по оживлённым дорогам. Дополнительную угрозу безопасности создаёт работа со смартфоном, когда байкер отвлекается на просмотр указаний навигационного приложения или чтение сообщений. Новое изделие Ford как раз и призвано решить указанные проблемы.
«Умная» куртка создавалась в партнёрстве с производителем одежды для велосипедистов Lumo и экспертами в сфере мобильных приложений из компании Tome. Пока новинка существует в виде прототипа, но в дальнейшем она может быть выведена на коммерческий рынок.
На рукавах «умной» куртки размещены оранжевые светодиоды, которые работают в качестве указателей поворота: для того чтобы включить такой сигнал, достаточно поднять соответствующую руку. Расположенные по нижнему краю куртки красные стоп-сигналы мигают при замедлении.
Ещё одна особенность новинки - возможность взаимодействия со смартфоном посредством беспроводной связи. Это позволяет использовать навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье. В рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения.
Навигационное приложение, предназначенное для работы с «умной» курткой, специально настроено прокладывать маршруты в обход оживлённых улиц и перекрёстков. А сопутствующая гарнитура с технологией костной проводимости позволяет совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы.
Статьи по теме:
13.03.17 "Умную" куртку от Google и Levi's оценили в $350
На куртке реализована сенсорная область, которая позволит давать команды смартфону: выбирать маршрут, отвечать на звонки, управлять музыкальным плеером. Для связи с мобильным устройством используется клипса с Bluetooth-передатчиком.
22.09.15 Misano 1000 - первая в мире мотоциклетная куртка с автономными подушками безопасности
Misano 1000 оснащена системой управления D-air, многочисленными электронными датчиками, блоком GPS и подушкой безопасности, заполненной микронитями. В движении датчики сканируют положение тела мотоциклиста до 800 раз в секунду.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
|НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи из-за сотрудничества с российской платежной системой
|Совет НБУ утвердил первым замглавы Рожкову и замглавы Холода
|Раде предлагают сохранить самые высокие в Европе «зеленые» тарифы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной
|Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями
|Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором
|Мининфраструктуры: строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл.
|Новый стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia стоит меньше 100 долларов
Это интересно
|Volkswagen в Германии должен заплатить штраф в 1 миллиард евро
|App Store запретил приложения для прямого майнинга криптовалют
|Полиция Японии открыла первое уголовное дело о скрытом майнинге с помощью CoinHive
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП