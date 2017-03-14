Осенью 2017 года в продаже появится куртка, разработанная совместными усилиями Google и Levi's. Проект по созданию «умной» куртки был анонсирован в 2016-м. Тогда планировалось, что он будет завершен к весне нынешнего года, однако планы были скорректированы. Обойдется Commuter Trucker Jacket в $350.

На куртке реализована сенсорная область, которая позволит давать команды смартфону: выбирать маршрут, отвечать на звонки, управлять музыкальным плеером. Для связи с мобильным устройством используется клипса с Bluetooth-передатчиком. Ткань же, применяемая в сенсорной области, не боится воды - ее можно стирать, так как вся основная электроника прячется в съемной клипсе.

Как сообщает The Verge, в перспективе Google и Levi's намерены расширить возможности «умной» куртки.