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Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд
15:54 22.12.2017 |
Мы были одними из немногих, кто предположил, что за снижение производительности смартфонов при износе аккумулятора на компанию Apple могут подать в суд. И только лишь купертинский гигант успел признать наличие соответствующей функции, как это случилось.
Как сообщается, против Apple подано уже два иска. Первый был подан в Лос-Анджелесе, а второй подали одновременно несколько жителей разных штатов. Оба иска поданы от простых пользователей смартфонов iPhone.
Истцы обвиняют Apple в том, что она, во-первых, никогда не предупреждала и не спрашивала согласия на активацию соответствующей функции в iOS, во-вторых, использует данную функцию для увеличения продаж смартфонов, в-третьих, нарушает закон о защите прав потребителей. Поступок Apple называют «обманчивым, аморальным и неэтичным».
Вероятнее всего, оба иска завершатся одинаково. Кроме того, можно смело предположить, что это лишь начало, и за ними последуют другие.
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