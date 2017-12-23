Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд

Мы были одними из немногих, кто предположил, что за снижение производительности смартфонов при износе аккумулятора на компанию Apple могут подать в суд. И только лишь купертинский гигант успел признать наличие соответствующей функции, как это случилось.

Как сообщается, против Apple подано уже два иска. Первый был подан в Лос-Анджелесе, а второй подали одновременно несколько жителей разных штатов. Оба иска поданы от простых пользователей смартфонов iPhone.

Истцы обвиняют Apple в том, что она, во-первых, никогда не предупреждала и не спрашивала согласия на активацию соответствующей функции в iOS, во-вторых, использует данную функцию для увеличения продаж смартфонов, в-третьих, нарушает закон о защите прав потребителей. Поступок Apple называют «обманчивым, аморальным и неэтичным».

Вероятнее всего, оба иска завершатся одинаково. Кроме того, можно смело предположить, что это лишь начало, и за ними последуют другие.