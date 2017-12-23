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Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
14:29 21.12.2017 |
На днях появились результаты исследования, проведённого разработчиками ПО Geekbench, которое выявило снижение производительности у смартфонов Apple со временем. Учитывая предыдущие данные, это приписывали новой функции iOS, которая снижала частоты CPU при определённом уровне износа аккумулятора.
И вот наконец-то сама Apple решила внести ясность в ситуацию, что компании не свойственно. Если кратко, то купертинский гигант подтвердил догадки и предположения. Apple утверждает, что в прошлом году добавила в iOS функцию, которая ответственна за «сглаживания пиков, когда это необходимо». Компания прямо не говорит, что ПО снижает частоты процессора, но из текста можно понять, что это якобы происходит только в моменты пиковых нагрузок. Собственно, именно такие создают различные синтетические тесты вроде Geekbench. Однако пользователи жалуются и на то, что их смартфоны просто стали работать существенно медленнее, а это уже ни к каким пиковым нагрузкам не относится.
Как бы там ни было, изначально это касалось лишь смартфонов iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, но с выходом iOS 11.2 функция стала работать и для iPhone 7 (конечно, версий Plus это также касается). Apple также утверждает, что она планирует в будущем добавлять соответствующую функцию и в другие продукты. О ноутбуках компания ничего не сказала.
Что же касается причин такого поступка, Apple утверждает, что таким образом она продлевает срок службы аккумулятора. Правда, так и неясно, почему Apple не добавила в iOS оповещение, предупреждающее пользователя об активации соответствующей функции. Также можно предположить, что за такое решение кто-то из пользователей в итоге решит подать на Apple в суд.
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