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Huawei рассказала об аналоге системы Face ID в iPhone X
13:03 29.11.2017 |
Во время презентации мощного фаблета Honor V10 компания Huawei рассказала о том, что в разработке находится система, представляющая собой аналог Apple Face ID.
Напомним, что Face ID используется в аппарате iPhone X. Данная система позволяет разблокировать смартфон, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки, используя в качестве пароля модель лица. Face ID работает с применением камеры TrueDepth: на лицо пользователя проецируются более 30 000 невидимых инфракрасных точек, а затем на основе полученных данных создаётся его точная структурная карта.
Технология, разрабатываемая Huawei, пока не имеет определённого названия. Но известно, что в состав решения входит большое количество компонентов. Это, в частности, светодиоды, инфракрасная камера, обычная камера, датчик приближения и проектор VCSEL.
Утверждается, что система Huawei позволяет создать 3D-модель лица с использованием 300 000 точек в течение десяти секунд. Последующая идентификация владельца осуществляется всего за 0,4 секунды.
Помимо распознавания пользователей, разработка Huawei может выполнять и другие функции. В их числе упомянуты создание анимированных персонажей и сканирование трёхмерных объектов. О сроках начала практического применения технологии, впрочем, ничего не сообщается.
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