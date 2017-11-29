Представлен смартфон Honor V10

Анонса флагманских смартфонов Honor ждут многие, так как такие аппараты предлагают практически максимальные для устройств Huawei параметры по весьма гуманной цене.





Сегодня Huawei анонсировала Honor V10, который и занял место нового флагмана бренда. Более того, в некоторых аспектах этот аппарат стоит даже выше моделей Huawei P10. К примеру, если говорить о платформе. Новинка, как и Mate 10, использует SoC Kirin 970. Это самая современная однокристальная система Huawei, кроме прочего, выделяющаяся блоком для работы с нейронными сетями.

Кроме того, Honor V10 относится к модному классу полноэкранных смартфонов, так как у него установлен шестидюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Его разрешение составляет 2160 х 1080 пикселей, а тип матрицы - IPS. Несмотря на наличие экрана такого формата, у Honor V10 присутствует кнопка под дисплеем, что для многих может оказаться решающим фактором при выборе устройства.

Оперативной памяти в аппарате 4 либо 6 ГБ, а флэш-памяти - 64 либо 128 ГБ. Есть и слот для карт microSD. Набор камер отличается от того, что используется в Mate 10. Основная тут тоже сдвоенная, но датчики имеют разрешение 16 Мп и 20 Мп. Второй является монохромным. Максимальная диафрагма - F/1.8. Оптическая стабилизация, к сожалению, отсутствует. Фронтальная камера характеризуется разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.0. Ёмкость аккумулятора равна 3750 мА·ч, так что Honor V10 должен иметь вполне нормальную автономность. Защиты от воды нет, зато имеется разъём для наушников и порт USB-С.

Габариты устройства равны 157 х 75 х 6,97 мм при массе 172 г. Что приятно, Honor V10 доступен в четырёх цветах: чёрном, золотом, синем и красном. Работает смартфон под управлением Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.0. В зависимости от модификации аппарат оценивается в 410, 450 и 530 долларов. Продажи начнутся 5 декабря.