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Представлен смартфон Honor V10
17:24 28.11.2017 |
Анонса флагманских смартфонов Honor ждут многие, так как такие аппараты предлагают практически максимальные для устройств Huawei параметры по весьма гуманной цене.
Сегодня Huawei анонсировала Honor V10, который и занял место нового флагмана бренда. Более того, в некоторых аспектах этот аппарат стоит даже выше моделей Huawei P10. К примеру, если говорить о платформе. Новинка, как и Mate 10, использует SoC Kirin 970. Это самая современная однокристальная система Huawei, кроме прочего, выделяющаяся блоком для работы с нейронными сетями.
Кроме того, Honor V10 относится к модному классу полноэкранных смартфонов, так как у него установлен шестидюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Его разрешение составляет 2160 х 1080 пикселей, а тип матрицы - IPS. Несмотря на наличие экрана такого формата, у Honor V10 присутствует кнопка под дисплеем, что для многих может оказаться решающим фактором при выборе устройства.
Оперативной памяти в аппарате 4 либо 6 ГБ, а флэш-памяти - 64 либо 128 ГБ. Есть и слот для карт microSD. Набор камер отличается от того, что используется в Mate 10. Основная тут тоже сдвоенная, но датчики имеют разрешение 16 Мп и 20 Мп. Второй является монохромным. Максимальная диафрагма - F/1.8. Оптическая стабилизация, к сожалению, отсутствует. Фронтальная камера характеризуется разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.0. Ёмкость аккумулятора равна 3750 мА·ч, так что Honor V10 должен иметь вполне нормальную автономность. Защиты от воды нет, зато имеется разъём для наушников и порт USB-С.
Габариты устройства равны 157 х 75 х 6,97 мм при массе 172 г. Что приятно, Honor V10 доступен в четырёх цветах: чёрном, золотом, синем и красном. Работает смартфон под управлением Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.0. В зависимости от модификации аппарат оценивается в 410, 450 и 530 долларов. Продажи начнутся 5 декабря.
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