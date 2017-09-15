Face ID распознает владельца с надетыми очками, но не защитит от воров

В анонсированном 12 сентября iPhone X используется продвинутый лицевой сканер, но в ряде случаев он может оказаться менее удобным и даже безопасным по сравнению с дактилоскопическим сенсором Touch ID. Такой вывод можно сделать из ответов Apple на вопросы касательно работы Face ID.





Компания в письме iOS-разработчику Киту Кримбелу пояснила, что система может распознавать владельцев в солнечных очках, но с некоторыми моделями вероятны сложности. Благодаря инфракрасному сканеру Face ID может сканировать ваши глаза, даже когда они скрыты темными очками, однако в некоторых случаях могут возникнуть проблемы.

Другой вопрос Кримбела касался безопасности: что будет, если грабитель выхватит из рук iPhone X, направит на владельца, чтобы сработал сканер, и убежит с разблокированным гаджетом? Ответ оказался простым: нужно не смотреть на телефон. Также, зажав кнопки с двух боков гаджета, вы отключите Face ID. Но способ не актуален, если смартфон уже в руках вора.

Продажи iPhone X начнутся 3 ноября. Устройство получило 5,8-дюймовый экран с технологией OLED.