iPhone X — первый смартфон Apple с OLED-дисплеем

Итак, Apple, как и ожидалось, представила миру iPhone X - юбилейный смартфон, который, по её словам, будет двигать индустрию вперёд ещё 10 лет. Купертинцы и, конечно, главный дизайнер компании Джонатан Айв (Jonathan Ive) утверждают, что Apple всегда стремилась создать аппарат, который целиком представляет собой экран и способен реагировать на прикосновение, голос или даже взгляд. Таким и призван быть iPhone X.





Apple долго отстранялась от интеграции в свои смартфоны OLED-дисплеев, но преимущества последних в виде компактности, гибкой подложки и энергоэффективности всё же перевесили. В iPhone X применён OLED-экран с диагональю 5,8 дюйма, разрешением 2436 × 1125 пикселей (458 ppi) и поддержкой HDR (форматы Dolby Vision и HDR10). Уровень контрастности составляет 1 000 000 к 1, яркости - 625 кд/м2, присутствует поддержка регистрации силы нажатия 3D Touch, технологии True Tone, олеофобное покрытие и усиленное на 50 % стекло с двух сторон корпуса (последний защищён от влаги и пыли по стандарту IP67). Всё это компания называет Super Retina HD.

Экран действительно занимает почти всю переднюю плоскость, за исключением небольшого островка сверху. Там Apple разместила динамик и целый массив датчиков и камер, обеспечивающих работу технологии идентификации по лицу Face ID, которая пришла на замену дактилоскопического датчика, помещавшегося в исчезнувшей кнопке «Домой». Face ID применяется не только для идентификации пользователя при разблокировке телефона, но также при подтверждении платежей. Компания утверждает, что работает это и днём, и ночью, а вероятность ошибки крайне низкая.

Face ID работает благодаря камере TrueDepth, которая проста в настройке: она проецирует 30 000 невидимых человеческому глазу точек и затем анализирует их для создания точной карты глубины лица. Это же позволяет снимать более качественные автопортреты с эффектом боке на фоне, а также студийной подсветкой лица (последнее пока будет доступно пользователям в бета-режиме).





Наконец, технология применяется для создания Animoji - анимированных смайликов, которых пока доступно 12 (среди собачек и кошечек затесался радужный единорог, инопланетянин, робот и даже какашка). Камера регистрирует движения 50 различных лицевых мускул человека в реальном времени, а затем на основании этого анимирует эмотиконы, добавляя голос пользователя.

Лицевая камера оснащается 7-мегапиксельным сенсором с задней засветкой, вспышкой, объективом с диафрагмой f/2,2, программным стабилизатором изображений, автоматическим режимом HDR, а также поддержкой записи видео в разрешении 1080p.

Двойная тыльная камера стала ещё лучше, чем в iPhone 7: она получила оптическую стабилизацию на обоих объективах (широкоугольном с диафрагмой f/1,8 и телефото с диафрагмой f/2,4). Обе камеры оснащены увеличенным и скоростным 12-Мп сенсором с «более глубокими пикселями» и новым цветовым фильтром. Всё это обеспечивает ещё более высокую светочувствительность и, соответственно, качество при недостаточном освещении. Конечно, присутствуют портретные режимы, в том числе новый, со студийным освещением, как и на лицевой камере. Не стоит забывать о двухтоновой вспышке True Tone с четырьмя светодиодами.

Впервые среди присутствующих на рынке смартфонов поддерживается запись видео 4K при 60 кадрах/с, причём, как уверяет Apple, с анализом потока для оптимального качества при сжатии в формат HEVC (H.265). Любителям замедленной видеосъёмки тоже есть чему порадоваться, ведь появился режим записи 1080p при 240 кадрах/с (то есть если результирующее видео 1080/30p, то достигается 8-кратное замедление). При этом во время записи видео можно делать фотографии в разрешении 8 мегапикселей, а при записи в разрешениях 1080p или 720p - использовать в дополнение к оптической усиленную программную стабилизацию.

Конечно, одной из ключевых новшеств является однокристальная система A11 Bionic. Она включает новый 6-ядерный CPU: 2 мощных вычислительных ядра (на 25 % быстрее, чем в A10 Fusion) и 4 энергоэффективных (на 70 % быстрее, чем в A10), причём все 6 ядер могут быть задействованы одновременно в Turbo-режиме.

Также чип включает графический ускоритель, спроектированный на этот раз в самой Apple, а не в Imagination Technology (похоже, без Apple последней придётся несладко). Он на 30 % мощнее GPU, используемого в iPhone 7, а при прежней производительности потребляет вдвое меньше энергии. Дополнительно эффективность графики будет увеличена за счёт API Metal 2, благодаря которому разработчики получают ещё более прямой доступ к оборудованию.

Новшеством A11 является нейронный движок - специальный 2-ядерный аппаратный блок с производительностью 600 миллиардов операций в секунду для ускорения вычислений, связанных с машинных обучением и искусственным интеллектом. Дополненная реальность, анализ лиц Face ID, различные продвинутые портретные режимы камеры, а также анимированные смайлики - всё это ускоряется за счёт нейронного движка. Присутствует улучшенный сопроцессор движений M11, а также существенно более мощный процессор обработки изображений (именно он обеспечивает эффективное сжатие 4K/60p в HEVC и другие новшества).

К сожалению, слухи о том, что в iPhone X появится поддержка зарядки на расстоянии чуть ли не до 4 метров, оказались уткой: Apple интегрировала обычный открытый стандарт беспроводной зарядки Qi. Благодаря этому, впрочем, новый смартфон будет совместим с массой существующих зарядных ковриков и прочих устройств. Новые часы Apple Watch и обновлённая гарнитура AirPods, кстати, тоже обзавелись поддержкой Qi.

Среди беспроводных стандартов поддерживается сеть LTE, Wi-Fi 802.11ac с технологией MIMO, Bluetooth 5.0, NFC с режимом считывания. Смартфон поддерживает системы глобального позиционирования GPS, GLONASS, Galileo и QZSS, дополняемые для уточнения местоположения данными цифрового компаса, Wi-Fi, сотовых вышек и iBeacon.

Работает смартфон чуть дольше по сравнению с iPhone 7: до 21 часа в режиме разговора, до 12 часов использования Интернета, до 13 часов воспроизведения видео и до 60 часов проигрывания аудио. iPhone X будет доступен в серебристом и тёмно-сером цветовых исполнениях в вариантах с 64 Гбайт или 256 Гбайт встроенной флеш-памяти по цене от $1000 за младшую модель. Габариты смартфона - 70,9 × 143,6 × 7,7 мм при весе 174 грамма, то есть аппарат меньше iPhone 7/8 Plus, но больше iPhone 7/8.