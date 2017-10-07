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Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
11:27 07.10.2017 |
Компания Nissan добавила частичную поддержку голосового помощника Alexa в свои новые автомобили, которые выпускаются с прошлого года.
При помощи Alexa вы сможете удаленно разблокировать или заблокировать двери, завести или заглушить двигатель, включить или отключить освещение и подать сигнал.
Поддерживается голосовое управления, вам нужно для начала попросить Alexa подключиться к своему автомобилю (Alexa, Connect to my Altima with NissanConnect Services), после чего дать соответствующую команду, например, Alexa, I want you to unlock the doors of my Maxima with NissanConnect Services или Alexa, Tell NissanConnect Services to start my Altima.
Перечень совместимых машин:
Nissan Altima (2016-17)
Nissan Maxima (2016-17)
Nissan Murano (2017)
Nissan Pathfinder (2017-18)
Nissan Rogue (2016, 2017)
Nissan Rogue Sport (2017)
Nissan Sentra (2016-17)
Nissan TITAN (2017)
Nissan TITAN XD (2016-17)
Nissan GT-R (2017)
Nissan Armada (2018)
Напомним, автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году, однако владельцы машин немецкого производителя также смогут управлять воспроизведением музыки, совершать звонки, отправлять сообщения, задавать маршрут движения и так далее.
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