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Дионисий Галикарнасский
Автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году
19:23 28.09.2017 |
Компании BMW и Amazon сообщили о подписании соглашения, по условиям которого в автомобилях немецкого производителя появится поддержка голосового помощника Amazon Alexa.
Владельцы автомобилей BMW и Mini смогут при помощи Amazon Alexa управлять воспроизведением музыки, совершать звонки, отправлять сообщения, задавать маршрут движения и так далее. Для того, чтобы пользоваться данной функциональностью, необходимо будет установить соответствующее приложение на смартфон.
BMW уточнила, что изначально поддержка Amazon Alexa будет добавлена в автомобили, которые предназначены для рынков США, Великобритании и Германии.
Первые автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa летом следующего года.
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