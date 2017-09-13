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iPhone 8 и 8 Plus — снова в стеклянном корпусе
08:29 13.09.2017 |
На прошедшей презентации Apple помимо юбилейного смартфона iPhone X были представлены iPhone 8 и 8 Plus, ставшие менее радикальным развитием аппаратов предыдущего поколения.
С точки зрения дизайна внесено одно важное новшество - снова вернулось защищённое от царапин стекло на заднюю сторону смартфона. Это сделано с целью успешной интеграции беспроводной зарядки Qi. И да, слухи о передовой технологии, работающей на расстоянии до четырёх метров, не подтвердились. Время автономной работы не изменилось.
Высокопрочный алюминий остался только на ободе устройства - форма и габариты корпусов не претерпели изменений, а вес возрос до 148 г и 202 г соответственно. Использование других материалов обусловило появление и новых цветовых исполнений в сером, серебристом и золотом оттенках.
Новый процессор A11 Bionic с 2 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными ядрами в среднем стал на 25 % быстрее А10 Fusion, а в многопоточном режиме - на 70 %. Впервые Apple создала и свой графический ускоритель, который стал мощнее на 30 % по отношению к предшественнику от Imagination. В чип A11 встроена нейронная логика, а также новый сопроцессор движения M11.
4,7- и 5,5-дюймовые экраны обзавелись поддержкой технологии True Tone, уже присутствующей в iPad Pro и оптимально подстраивающей баланс белого на экране под внешнее освещение для более естественного восприятия изображения. Присутствуют также широкий динамический диапазон HDR и чувствительность к давлению 3D Touch.
Стёкла продолжают набираться прочности: в iPhone 8 они стали крепче на 50%. Олеофобное покрытие имеется на обеих сторонах и позволяет легко избавиться от влаги и отпечатков пальцев.
Фирменная станция беспроводной зарядки AirPower станет доступна только в следующем году и благодаря большому размеру позволит заряжать одновременно iPhone, обновлённые часы Apple Watch и наушники AirPods или другую комбинацию устройств.
Не остались без внимания и стереодинамики, которые Apple сделала на 25 % громче и усилила басы. В отличие от безрамочного iPhone X восьмая серия сохранила кнопку «Домой» и сканер отпечатков пальцев Touch ID.
Заметные изменения произошли в области камеры. iPhone 8 обзавёлся новым более чувствительным и быстрым 12-Мп сенсором. Система оптической стабилизации для фотографий и видео не претерпела изменений. Появилась запись видео 4K с частотой 60 кадров/с и Full HD - в 240 кадров/с.
В iPhone 8 Plus повысилось качество эмуляции эффекта боке - глубины резкости. Стереокамера и новый сигнальный процессор теперь позволяют моделировать любое освещение в портретном режиме: вначале смартфон делает снимок, а затем на основании полученной карты глубины можно программно менять условия освещённости и лицевые тени, затемняя фон и в целом приближая результат к студийной фотографии. Пока эта функция носит статус беты.
Комбинация широкоугольного и телефотосенсора в Phone 8 Plus вкупе с цифровым увеличением позволяет добиться 10- и 6-кратного зума соответственно при съёмке фотографий и видео.
Иногда от iPhone 8 можно ожидать более точного геопозиционирования благодаря внедрению поддержки европейской Galileo и японской QZSS наряду с американской и русской спутниковыми системами. Появилась и поддержка стандарта Bluetooth 5.0
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