Вчера мы сообщали, что Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем, а также вспоминали похожие патенты компаний Apple и Samsung.

Очевидно, что компания LG также работает над подобными концептами. Это подтверждает новый патент, в котором описывается смартфон со сгибающимся дисплеем. В сложенном состоянии экран не прячется внутри устройства, а, наоборот, занимает большую часть передней и задней панелей. Кроме того, на торцевой части, по которой происходит сгиб, находится дополнительная сенсорная строка с уведомлениями и, например, кнопками управления музыкальным плеером.

В разложенном состоянии пользователи получают небольшой планшет. Когда устройство сложено, экран немного сдвигается, обнажая на задней панели камеру со светодиодной вспышкой, дактилоскопический датчик и кнопки регулировки громкости, хорошо знакомые поклонникам LG.