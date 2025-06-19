Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом

Audi офіційно відмовилася від планів припинити виробництво двигунів внутрішнього згоряння до 2033 року. Компанія залишиться "гнучкою" в осяжному майбутньому, уважно стежачи за ринковими умовами. Рішення очікуване і наслідує приклад кількох конкурентів, які вже відклали свої електричні стратегії на користь багатовекторного підходу.

Останній новий бензиновий автомобіль Audi мав дебютувати у 2026 році, але тепер це не так. Гендиректор Audi Гернот Дельнер (Gernot Dolner) розповів Autocar, що компанія вирішила "продовжити виробництво за межі раніше оголошених термінів завершення". Він додав, що плани повністю електричного майбутнього встановлювало колишнє керівництво.

"Audi запускає з 2024 по 2026 рік абсолютно нову лінійку автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і плагін-гібридних моделей. Це дає нам повну гнучкість щонайменше на сім-вісім, а може й десять років. А потім подивимося, як розвиватимуться наші ринки", - сказав Дельнер в інтерв'ю.

Рішення продовжити виробництво ДВЗ стосується і майбутніх RS-моделей від підрозділу Audi Sport. Наприклад, наступне покоління RS6 очікується з гібридною силовою установкою. Ба більше, Дельнер вважає, що участь Audi у Формулі-1 може "надихнути на роздуми про автомобілі майбутнього".

За словами керівника, Audi не робитиме свою версію невеликих електрокарів VW ID.2, Skoda Epiq і Cupra Raval. Але він підтвердив повідомлення про електромобіль розміром з A3, який зараз розробляється як окрема модель і дебютує у 2026 році. Це означає, що A3 і Q3 стануть вхідними моделями в лінійці Audi після припинення випуску дрібніших A1 і Q2.

Нарешті, гендиректор Audi підтвердив, що бренд очолить розробку апаратних і програмних архітектур VW Group для великих моделей. Включаючи прийдешню масштабовану платформу SSP, яка повинна з'явитися у 2027-2028 роках.

Спочатку SSP замислювалася як суто електрична архітектура. Але нещодавно з'ясувалося, що вона буде сумісна і з двигунами внутрішнього згоряння в якості генераторів для електромоторів (так звані range-extender).