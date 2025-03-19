Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків

Mercedes нещодавно представив третє покоління CLA, пропонуючи на вибір електромобілі та гібридні силові агрегати. Однак для A-Class є погані новини: головний технічний директор марки Маркус Шафер (Markus Schafer) підтвердив, що за елегантним компактним седаном не піде новий A-Class.

Чутки про закінчення життєвого циклу A-Class після завершення поточного покоління ходили з 2022 року, і ось тепер ми отримали офіційне підтвердження. Під час презентації нового CLA Маркус Шафер повідомив, що Mercedes не розроблятиме наступника свого єдиного хетчбека.

Він пояснив, що Mercedes потрібні моделі, які будуть затребуваними в усьому світі, включно з Китаєм і США. Хетчбек, за його словами, улюблений тип кузова в Європі. Однак розробка і виробництво нового хетчбека потребували б багато ресурсів, тому компанії довелося зробити "важкий вибір" і скоротити сімейство компактних автомобілів із семи до чотирьох моделей.

Окрім нового CLA в кузовах седан і shooting brake, компактна лінійка Mercedes тепер включатиме нові покоління GLA і GLB, а також менший G-Class, відомий як "Baby G-Class".

На жаль, це також означає, що деякі моделі, включаючи A-Class і B-Class, не отримають нового покоління. Крім того, повністю електричні моделі EQA і EQB, як очікується, будуть інтегровані в нові лінійки GLA і GLB, відмовившись від назви EQ.

Минулого року повідомлялося, що нинішній A-Class проіснує до 2026 року, після чого буде знятий з виробництва. Чотири покоління Mercedes початкового рівня були представлені в 1997, 2004, 2012 і 2018 роках відповідно. Перші два конкурували поєднували дуже компактні розміри та пропорції мінівена, в той час як моделі третього і четвертого поколінь отримали більш звичні пропорції хетчбека.

A-Class був знятий з продажу в США і Канаді наприкінці 2022 року, але залишився в продажу на інших ринках, включаючи Європу.