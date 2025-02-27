Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро

Ціна акцій Ferrari впала на 8,6% у Мілані й на 5% у США після того, як найбільший акціонер - сім'я Аньєллі вирішила продати частку в автокомпанії на 3 млрд євро. Про це пише агентство Bloomberg.

Після продажу сім'я Аньєллі скоротить свою частку у Ferrari на 4% до 20%.

"Ця угода дасть нам змогу знизити концентрацію і покращити диверсифікацію. Наша підтримка Ferrari та наша віра в її надійне майбутнє непохитні", - йдеться у заяві інвесткомпанії Exor, яка представляє інтереси сім'ї Аньєллі.

Отримані кошти від продажу акцій будуть використані на придбання нової компанії, хоча Exor не вказує, яка саме компанія буде поглинена.

Окрім Ferrari, Exor є найбільшим акціонером автовиробника Stellantis та голландської групи Philips, контролює виробників Iveco та CNH, а також футбольний клуб італійської Серії А "Ювентус". Компанія також інвестує в охорону здоров'я, предмети розкоші, технології та медіа.

Навіть після угоди Exor разом з іншим великим акціонером П'єро Феррарі збережуть контроль над близько 50% голосів у раді директорів Ferrari.

Ferrari було виділено з Fiat майже 10 років тому. Її ринкова капіталізація на Нью-Йоркській фондовій біржі зросла приблизно в 10 разів з моменту IPO у 2015 році до $125 млрд на початок лютого цього року.