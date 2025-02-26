Фінансові новини
- |
- 26.02.25
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
09:38 26.02.2025 |
Mercedes-Benz розпочала дорожні випробування своєї технології твердотільних акумуляторів. Це важливий крок до створення безпечніших, легших і більш ємних батарей для електромобілів. За словами компанії, нові акумулятори можуть збільшити запас ходу на 25%.
Для випробувань використовується модифікований EQS із заявленим запасом ходу 1000 км. Розробка відбувається у співпраці з Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) та американською компанією Factorial Energy, яка спеціалізується на твердотільних акумуляторах. Це партнерство об'єднує інженерні досягнення серійних автомобілів та Формули-1, що сприяє передачі технологій з автоспорту в повсякденне використання.
Головна відмінність твердотільних батарей від традиційних літій-іонних у тому, що замість рідкого електроліту вони використовують твердий. Це підвищує безпеку, зменшує вагу батареї та дозволяє застосовувати нові матеріали, зокрема літієвий метал в аноді. Mercedes-Benz запатентувала спеціальну конструкцію осередків, яка компенсує зміну їхнього об'єму під час заряджання і розряджання.
Твердотільні акумулятори здатні досягати щільності енергії до 450 Вт·год/кг, що забезпечує значний приріст запасу ходу без збільшення розміру або ваги батареї. Очікується, що тестовий EQS зможе проїхати понад 1000 км без підзарядки.
Співпраця Mercedes-Benz і Factorial Energy триває з 2021 року. У межах цього проєкту Factorial вперше поставила зразки своїх твердотільних літієвих акумуляторів автовиробнику. Інженери HPP допомогли адаптувати систему для серійного електромобіля.
Дорожні випробування дадуть Mercedes-Benz критично важливі дані про ефективність і довговічність нових акумуляторів. Отримані результати допоможуть визначити можливість інтеграції цієї технології у майбутні серійні моделі компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в «певній формі»
|Угода між США і Україною про ресурси погоджена: головні її положення від FT та ЕП
|Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня - Шмигаль
|Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відкрити ФОП
У РУБРИЦІ
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент
|Французькі вчені утримували термоядерну реакцію 22 хвилини та побили рекорд китайців
|Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів
|Stellantis представила STLA AutoDrive - автопілот, який дає змогу водіям відпочивати за кермом
Бізнес
|Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин
|Google перестане використовувати SMS-коди для автентифікації в Gmail та перейде на QR-коди
|Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом
|Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
|BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів