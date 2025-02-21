Mercedes-Benz скорочує витрати та відновлює фокус на моделях із двигунами внутрішнього згоряння

Компанія Mercedes-Benz оголосила про додаткові заходи зі скорочення витрат і розширення лінійки моделей з бензиновими та дизельними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Ці кроки зроблені в спробі відновити рентабельність на тлі прогнозованого зниження прибутку в 2025 році.

До кінця 2027 року компанія планує випустити 19 нових моделей з ДВЗ і 17 електромобілів (EV), що свідчить про перегляд стратегії та повернення до фокусу на бензинові й дизельні автомобілі після падіння продажів електромобілів на чверть минулого року.

Більшість нових моделей належатимуть до преміального цінового сегмента, що підтверджує прихильність автовиробника стратегії продажів меншого обсягу автомобілів із вищою маржею, попри занепокоєння інвесторів і представників профспілок останніми місяцями щодо ефективності цієї стратегії.

Представники компанії також повідомили про плани щодо локалізації більшого обсягу виробництва в Китаї та Сполучених Штатах, що є захисним заходом від зростання торгівельної напруженості, включно з погрозами президента США Дональда Трампа щодо запровадження 25-відсоткових мит на імпорт автомобілів з квітня.

Mercedes-Benz планує скоротити виробничі витрати на 10% до 2027 року і подвоїти цей показник до 2030 року, на додачу до поточного плану, запущеного у 2020 році, зі скорочення витрат на 20% у період з 2019 по 2025 рік.

Харальд Вільгельм (Harald Wilhelm), фінансовий директор Mercedes-Benz, заявив у четвер, що компанія не планує закривати заводи в Німеччині, проте перенесе виробництво однієї зі своїх моделей до Угорщини, де витрати на 70% нижчі.

Також планується передача на аутсорсинг низки функцій, від фінансового та кадрового забезпечення до закупівель, і скорочення чисельності персоналу завдяки відмові від наймання нових співробітників замість тих, хто виходить на пенсію, і переговорів про добровільні звільнення, додав він.

Продажі автовиробника минулого року значно знизилися на ключових ринках Китаю та Німеччини. Показники Mercedes-Benz виявилися кращими, ніж у преміального конкурента Audi, але гіршими, ніж у BMW, яка продемонструвала зростання продажів електромобілів.

Mercedes-Benz планує спрямувати значні ресурси в найближчі п'ять років на збільшення своєї частки ринку в Китаї, але при цьому має намір уникати того, що технічний директор Маркус Шефер (Markus Schaefer) назвав "ірраціональними рішеннями" конкурентів щодо зниження цін.