Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар

12:40 06.02.2025 |

Транспорт

 

Ferrari готується до насиченого 2025 року, анонсувавши шість нових моделей, серед яких буде і перший електромобіль бренду. Це стало відомо зі звіту для інвесторів за 2024 рік.

Що відомо

Головна подія - 9 жовтня в Маранелло Ferrari офіційно презентує свій перший EV. Поки він відомий під умовною назвою "Ferrari elettrica", але подробиць про дизайн і характеристики поки що немає.

Шпигунські фото натякають, що Ferrari EV не буде класичним суперкаром. Прототип базувався на кузові Maserati Levante, що може вказувати на більш практичний формат, можливо, навіть електричний кросовер.

Що ще представить Ferrari?

Офіційно компанія не розкриває деталей про решту п'ять новинок, але є вагомі припущення:

* Наступник SF90 Stradale - виробництво цього суперкара з плагін-гібридною установкою на базі двигуна V8 вже припинено, тож його заміна неминуча

* Оновлення для Ferrari 296 GTB і 296 GTS, ймовірно, з поліпшеною гібридною системою

* Нова версія Purosangue, можливо з гібридним V8 в якості доступнішої альтернативи V12

* Можливий суперексклюзивний SP4 із серії "Icona" - наступник Ferrari Daytona SP3. Тираж останнього обмежений 599 екземплярами, й минулого року компанія збільшила поставки.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Ferrari
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6584
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 43,4081
  0,2911
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3167  0,06 0,15 41,9288  0,09 0,21
EUR 43,0021  0,03 0,08 43,7613  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,19 0,46 41,5200  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес