Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар

Ferrari готується до насиченого 2025 року, анонсувавши шість нових моделей, серед яких буде і перший електромобіль бренду. Це стало відомо зі звіту для інвесторів за 2024 рік.

Що відомо

Головна подія - 9 жовтня в Маранелло Ferrari офіційно презентує свій перший EV. Поки він відомий під умовною назвою "Ferrari elettrica", але подробиць про дизайн і характеристики поки що немає.

Шпигунські фото натякають, що Ferrari EV не буде класичним суперкаром. Прототип базувався на кузові Maserati Levante, що може вказувати на більш практичний формат, можливо, навіть електричний кросовер.

Що ще представить Ferrari?

Офіційно компанія не розкриває деталей про решту п'ять новинок, але є вагомі припущення:

* Наступник SF90 Stradale - виробництво цього суперкара з плагін-гібридною установкою на базі двигуна V8 вже припинено, тож його заміна неминуча

* Оновлення для Ferrari 296 GTB і 296 GTS, ймовірно, з поліпшеною гібридною системою

* Нова версія Purosangue, можливо з гібридним V8 в якості доступнішої альтернативи V12

* Можливий суперексклюзивний SP4 із серії "Icona" - наступник Ferrari Daytona SP3. Тираж останнього обмежений 599 екземплярами, й минулого року компанія збільшила поставки.