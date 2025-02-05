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Завод Mercedes-Benz запустив інноваційний метод фарбування кабін вантажівок
10:03 05.02.2025 |
Завод Mercedes-Benz у Вьорт-ам-Райн (Wörth am Rhein), Німеччина, розпочинає поступове впровадження нової технології фарбування кабін вантажівок, що суттєво знижує викиди CO₂ та зменшує споживання енергії. Враховуючи, що фарбування є найбільш енергоємним етапом виробництва, цей крок дасть змогу скоротити енергоспоживання до 40%.
Новий процес фарбування заснований на використанні так званих надтвердих лакофарбових матеріалів. Вони дають змогу наносити покриття методом "мокрим по мокрому", що усуває потребу в сушінні між нанесенням нового шару. Завдяки цьому:
* Весь процес тепер відбувається в одному фарбувальному боксі
* Зменшено витрату фарби
* Скорочено кількість фарбувальних станцій з 15 до 5, а сушильних камер - з 4 до 2
* Нові сушарки працюють без використання викопного палива
Перехід на нову систему відбуватиметься поступово, без зупинки виробництва. Уже встановлено першу нову фарбувальну камеру, а повний перехід на нову технологію заплановано до 2026 року. При цьому завод продовжить випускати понад 400 кабін вантажівок на день за стандартами Mercedes-Benz.
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