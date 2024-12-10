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Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень
11:45 10.12.2024 |
У світі автомобілів персоналізація стала не просто трендом, а цілою індустрією, де покупці готові платити за унікальність свого "залізного коня". Mercedes-Benz вирішила довести це мистецтво до ідеалу, відкривши студію Manufaktur і запустивши нову технологію PixelPaint.
Manufaktur Studio розташували в штаб-квартирі Mercedes у Зіндельфінгені. Це місце, де обіцяють максимальний рівень кастомізації. Покупці не лише обирають деталі для свого авто, а й можуть побачити, як ці компоненти встановлюються вручну. Студія працює не більше ніж із 20 автомобілями на день, що підкреслює ексклюзивність процесу.
На додачу до вже наявних опцій Mercedes анонсувала нові кольори та інтер'єрні рішення для S-Class, а також для лінійки AMG. Але головна новина - це технологія фарбування PixelPaint.
PixelPaint працює за принципом струменевого принтера. Технологія дає змогу наносити фарбу з надвисокою точністю прямо на кузов автомобіля. Завдяки цьому Mercedes може створювати багатобарвні дизайни або візерунки, які раніше здавалися нереальними. Розробники технології стверджують, що можливості майже безмежні - від витончених малюнків до складних багатошарових композицій.
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