Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км

Автомобільний гігант Toyota вирішив відкласти запуск своїх довгоочікуваних електромобілів наступного покоління. Спочатку їхня презентація планувалася на 2026 рік, однак тепер ці моделі, зокрема концепти Lexus LF-ZC та LF-ZL, представлені на Японському автосалоні в жовтні минулого року, з'являться не раніше середини 2027 року.

Причина цього рішення - бажання вдосконалити нові виробничі технології. Серед них - популярний метод гіга-лиття, впроваджений Tesla, який дозволяє знизити виробничі витрати та прискорити процес складання.

Попри затримку, Toyota запевняє, що залишається відданою інноваціям в галузі електромобілів. Компанія розробляє високопродуктивні батареї, які забезпечать запас ходу понад 1000 км за стандартом WLTP. Ці батареї також підтримуватимуть швидке заряджання, дозволяючи заряджати від 10% до 80% за приблизно 20 хвилин. Для порівняння, модель Toyota bZ4X має запас ходу до 516 км за WLTP, але за оцінками EPA, цей показник для версії з переднім приводом становить близько 405 км.

Нова стратегія вже позначилася на виробничих планах Toyota. До 2026 року з конвеєрів зійде лише 1 млн електромобілів, замість раніше запланованих 1,5 млн. Це відображає загальну тенденцію в галузі, адже Ford, GM та Volkswagen також переглядають свої плани щодо електромобілів.

Рішення Toyota висвітлює складнощі, з якими стикаються автовиробники під час переходу від десятиліть виробництва машин із двигунами внутрішнього згоряння до електричних моделей. Для досягнення балансу між технологічними інноваціями, ефективністю виробництва та постійно змінюваною ситуацією на ринку потрібне ретельне планування. Однак цей крок може виявитися більшим ударом, ніж компанія визнає. Поки Toyota намагається виграти час, конкуренти отримують додаткові переваги, що може суттєво ускладнити для неї ситуацію в майбутньому.