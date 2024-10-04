Новий Ford Expedition – величезні розміри та 8-місний салон, вперше версія Tremor

Позашляховик Ford Expedition залишився вірним собі: це велетенський 5,25-метровий автомобіль з трьох-рядним салоном. Мало? Тоді можна обрати версію Ford Expedition MAX з подовженим 5,55-метровим кузовом. Якщо потрібен не додатковий розмір, а додаткові позашляхові можливості - то можна обрати Ford Expedition у версії Tremor, що вперше з'явилась в лінійці цього велетня.





Як і для інших автомобілів Ford, версія Tremor означає додаткову підготовку для подолання бездоріжжя: позашляхову гуму, збільшений кліренс (26 см), захисні пластини під днищем тощо. Крім того, позашляховик Ford Expedition Tremor візуально вирізняється помаранчевим декором на передньому бампері та колісних дисках, а також додатковим режимом руху Rock Crawl.

А ще автомобіль у виконанні Tremor отримує найпотужніший варіант двигуна з загальної лінійки Ford Expedition: бензиновий 3,5-літровий 440-сильний турбо V6 серії EcoBoost. Хоча навіть базові версії нового Ford Expedition не страждають - вони мають аналогічний двигун, просто у стандартному 400-сильному виконанні.

В салоні будь-якого Ford Expedition можна знайти три ряди сидінь, причому для другого ряду сидінь передбачено або окремі крісла, або суцільний диван - в останньому випадку салон може розмістити до восьми осіб. Також серед особливостей нового Ford Expedition варто відзначити 24-дюймовий панорамний дисплей та дверцята багажника з двох половин: верхня відкривається звично догори, а нижня - відкидається вниз і може слугувати столиком. Крім того, знову згадаємо Ford Expedition Tremor: така спецверсія одразу вирізняється помаранчевим прострочуванням та вишивкою на спинках передніх сидінь.

Наразі в США оголошена не лише перша інформація про новинку, але й ціна автомобіля - від $61,7 тис. Цікаво, чи знайдуться в Україні справжні шанувальники американського автопрому, які придбають та привезуть собі ось такий Ford Expedition у стані нового автомобіля?