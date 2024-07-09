Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки

Спортивний Audi RS E-Tron GT Performance запропонує приголомшливі 925 кінських сил.

Після того, як на початку цього року Porsche Taycan отримав комплексне оновлення в середині генерації, споріднена модель з Audi наслідує цей приклад.

Audi E-Tron GT 2025 модельного року отримав низку оновлень, які додали більше потужності, швидкості заряджання та запасу ходу. У майбутньому на вибір буде три різні версії: S E-Tron GT, RS E-Tron GT і флагманська RS E-Tron GT Performance.





Більш того, топова комплектація фактично створила найпотужніший серійний автомобіль Audi. Він має віддачу в 925 к.с., хоча все ще поступається Taycan Turbo GT з приголомшливими 1019 к.с.

Крім того, що це найпотужніший автомобіль бренду, він також найшвидший. Спорткару потрібно лише дві з половиною секунди для розгону до 100 км/год, що все ще на дві десятих секунди повільніше за Porsche.

Менші версії зовсім неповільні й неслабкі. RS E-Tron отримав 863 к.с. та спринт за 2,8 секунди, тоді як базовий E-Tron пропонує 679 к.с. та 3,4 секунди. Моделі зі значком RS розганяються до 250 км на годину, тоді як базова комплектація буде трохи повільніше - 245 км на годину.

Усі три комплектації оснащені двома електомоторами, що забезпечує повний привід. Audi каже, що конфігурація з одним двигуном і заднім приводом не планується.

Окрім потужності та швидкості, електричний седан отримав оновлений акумулятор. Корисна потужність підскочила з 84 кВт-год до 97 кВт-год, а вага зменшилася на 10 кг. Проте акумуляторна батарея все ще важить 625 кг.

До переваг батареї можна додати й те, що тепер вона підтримує максимальну зарядну потужність 320 кВт на відміну від попередніх 270 кВт. За ідеальних умов заряджання акумулятор розряджається від 10 до 80 відсотків за 18 хвилин. Потрібно всього 10 хвилин, щоб зарядити електромобіль для 440 км запасу ходу.

Акумулятор - не єдина частина "заліза", яка втратила вагу, оскільки задній електромотор став приблизно на 10 кг легшим, ніж раніше.

Для кращої ефективності краще обрати базову комплектацію S. Audi обіцяє максимальний запас ходу в 930 км, але за циклом WLTP.

Навіть базова версія пропонує нову двокамерну пневматичну підвіску з двома клапанами. Ця активна підвіска може опустити автомобіль на 55-77 мм за секунди, щоб максимально підвищити комфорт під час долання нерівностей. Для RS E-Tron GT Performance підвіска отримує спеціальний режим продуктивності, адаптований для використання на треку.

Незважаючи на те, що E-Tron GT все ще виглядає так, ніби він прийшов із майбутнього, є кілька приємних натяків на минуле. Наприклад, 21-дюймові ковані диски схожі на концепт Audi Avus Quattro 1991 року. Всередині цифрова панель приладів RS E-Tron GT Performance має білу тему, що відсилає до RS2 Avant 1994 року.

Audi S E-Tron GT коштуватиме від 126 000 євро у Німеччині, тоді як RS E-Tron GT коштує 147 500 євро. RS E-Tron GT Performance продаватиметься за 160 500 євро.







