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Перший електромобіль Ferrari коштуватиме не менше 500 тисяч євро
10:14 20.06.2024 |
Італійський виробник автомобілів класу люкс Ferrari, відомий своїми бензиновими двигунами, наприкінці 2025 року випустить свій перший електромобіль.
Про це пише Reuters.
За слвами джерела агентства, перший електромобіль Ferrari коштуватиме щонайменше 500 тисяч євро - автовиробник готується до відкриття заводу, який вироблятиме цю модель і може збільшити виробництво всієї групи на третину.
Зазначається, що очікувана потужність заводу - до 20 тис автомобілів на рік.
Запланована ціна показує впевненість бренду у тому, що заможні водії готові платити, навіть незважаючи на те, що конкуренти масового ринку скорочують випуск електромобілів на тлі падіння попиту, пише Reuters.
Цінник у 500 тисяч євро не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які зазвичай додають 15-20%. При цьому він значно перевищує середню ціну продажу Ferrari у першому кварталі цього року, що становить близько 350 тис євро.
У Ferrari не коментують ймовірну ціну свого першого електромобіля або свого нового заводу, який має бути відкритий цього тижня у місті Маранелло на півночі Італії.
Повідомляється, що новий завод надасть Ferrari додаткову лінію збирання автомобілів і вироблятиме бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електромобілі та компоненти до них. За словами джерела, завод буде повністю введений в експлуатацію через три-чотири місяці.
Ексклюзивність лежить в основі популярності бренду, а також його високих цін, тому будь-яке збільшення обсягів виробництва пов'язане з певними ризиками. Але Ferrari показала своїм позашляховиком Purosangue, що може досягти успіху, виходячи за рамки своїх традиційних автомобілів.
"Попит на Ferrari зростає, і у них є можливість задовольнити частину цього попиту без шкоди для ексклюзивності", - сказав портфельний менеджер компанії AcomeA SGR, яка володіє акціями Ferrari, Фабіо Кальдато.
За його словами, очікування на деякі моделі може перевищувати два роки.
"Цей список не стає коротшим. Перебування в списку очікування саме по собі є символом статусу", - сказав Кальдато, відзначивши збільшення кількості потенційних заможних клієнтів на ринках, що розвиваються, таких як Індія та Близький Схід.
Друга модель електромобіля також знаходиться в стадії розробки, повідомив співрозмовник агентства, додавши, що процес знаходиться на ранній стадії.
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