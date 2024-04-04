BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X

Концептуальні автомобілі BMW Neue Klasse обіцяють стильне, повністю електричне майбутнє, а новий концепт марки розкриває завтрашній повсякденний сімейний кросовер.

Восени 2023 року компанія представила концепт-кар Vision Neue Klasse, повністю електричний седан, який демонструє дизайн і техніку, яких варто очікувати від нового покоління автомобілів BMW.





Vision Neue Klasse X - новинка в сімействі електромобілів марки. Й хоча BMW наполягає, що компанія знаходиться на порозі зміни парадигми, вона не збирається відмовлятися від своїх популярних і прибуткових «автомобілів для активного відпочинку» (sports activity vehicles).

Neue Klasse

Назва «Neue Klasse» має значення для фанатів BMW. Компанія вперше придумала цей псевдонім - що просто німецькою мовою означає «новий клас» - на початку 1960-х років, застосувавши його до абсолютно нової лінійки спортивних модерністських седанів. Neue Klasse породила легендарний BMW 2002 і врятувала компанію від вимирання.

Сучасному BMW не загрожує екзистенція, як це було на початку 1960-х років, але компанія стикається з різким розвитком глобальної автомобільної промисловості. BMW багато років бавилася з електромобілями та гібридами, але нова концептуальна лінійка Neue Klasse вказує на повномасштабне переосмислення того, як BMW виглядає, працює та їздить.





Якщо концептуальний седан Vision Neue Klasse - це завтрашня 3-я серія, то Vision Neue Klasse X, який представлений тут, можна розуміти як завтрашній X3.

«Разом із BMW Vision Neue Klasse, BMW Vision Neue Klasse X демонструє широту нашої майбутньої модельної лінійки BMW, - сказав голова правління BMW Олівер Зіпсе у заяві. - Таким чином ми підкреслюємо, що Neue Klasse - це набагато більше, ніж просто автомобіль чи окрема концепція; він переосмислює бренд BMW і, в той же час, буде більше BMW, ніж будь-коли».

Супермізки

BMW також пропонує нову стратегію програмного забезпечення для електромобілів. У типовому автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння кожна система - двигун, трансмісія, система стабілізації, адаптивна підвіска - контролюється власним ECU (Електронний блок керування). Налаштування продуктивності автомобіля в режимі реального часу вимагає багато комунікації між цими дискретними комп'ютерами.

У BMW зазначають, що платформа Neue Klasse позбудеться звичайних системно-спеціальних ECU на користь «супермізків» - «високопродуктивних комп'ютерів, які розумно працюють разом над тим, що досі оброблялося окремо», - сказав член Правління BMW Френк Вебер у заяві для преси. Кожен супермозок матиме в 10 разів більшу обчислювальну потужність, ніж звичайний ECU.

Це дозволить одному супер-мозку контролювати всі аспекти динаміки водіння, від подачі крутного моменту до управління тягою або регулювання режиму водіння. Інший супермозок керуватиме всіма аспектами автоматизованого водіння, від набору датчиків до навігації маршруту GPS, кермування та гальмування. BMW обіцяє, що ця супер-мозкова установка покращить потужність обробки та швидкість, одночасно спростивши електронну архітектуру автомобіля та зменшивши розмір (і вагу) необхідного обладнання.

«Результатом стане більша динамічність, точність, ефективність і ще більше задоволення від водіння», - сказав Вебер у своїй заяві.

BMW підкреслила, що електромобілі Neue Klasse використовуватимуть абсолютно нову версію шостого покоління силової технології компанії eDrive. Нові круглі літій-іонні батареї обіцяють на 20 відсотків більшу щільність енергії, ніж поточні призматичні елементи, і автомобілі Neue Klasse отримають 800-вольтову архітектуру для швидкої зарядки, забезпечуючи 300 км запасу ходу батареї після 10-хвилинної зарядки. Показники потужності та продуктивності для Vision Neue Klasse X поки не оприлюднені.

Дизайн

Найяскравішим аспектом Vision Neue Klasse X є його дизайн. Як і концептуальний седан Vision Neue Klasse, контури кузова X надзвичайно прості. Решітка радіатора, яка була здавлена та розширена на седані Neue Klasse, стоїть тут високо, а підпис, за словами BMW, відрізнятиме моделі Sport Activity Vehicle від звичайних седанів у повністю електричному майбутньому.

Силует знайомий, як у кросовера BMW, але салон вражаюче просторий, частково завдяки деяким хитрим пропорціям: передня та середня стійки звужені на зовнішніх краях, тонкі та круті зовні, але розширюються до звичайної товщини.

Звісно, у Vision Neue Klasse X є вигин Хофмайстера - підпис дизайну Neue Klasse - хоча тут він представлений примарною світловідбиваючою аплікацією на задніх вікнах.

Інтер'єр

Всередині Vision Neue Klasse X вирізняється новим мінімалізмом, незважаючи на те, що він обіцяє абсолютно новий рівень інтеграції з постійним підключенням до телекомунікацій. Поки ще нова медійка iDrive у концепті вже відсутня: з Neue Klasse марка хоче, щоб водій керував центральним дисплеєм на дотик або за допомогою елементів керування на кермі.

Другий повноширотний дисплей у основі лобового скла показує швидкість, стан акумулятора та іншу інформацію, яку зазвичай можна знайти на панелі приладів, яка, за словами BMW, буде доповнена проекційним дисплеєм. Крім крихітної колекції фізичних кнопок на центральній консолі, весь салон практично без кнопок.





Як і в минулорічному концептуальному седані Neue Klasse, X має текстильну оббивку «Verdana», яка, як стверджується, виготовлена на основі рослин і мінералів й повністю не містить нафти. Компоненти салону, виготовлені за допомогою лиття під тиском із переробленого морського пластику. Кораловий відтінок вельветової оббивки в поєднанні з величезним панорамним дахом і просторим салоном надають інтер'єру X заманливо повітряного відчуття.

Перспективи виробництва

Наразі Vision Neue Klasse X виглядає як щось на півдорозі між фантастичним концепт-каром і машиною, готовою до виробництва. Фари та задні ліхтарі схожі на шоу-кар, і представник BMW визнав, що у серійному салоні знадобиться трохи більше фізичних елементів керування, ніж те, що тут показано. Але дверні ручки, штампування на кузові та отвори для фар - усе це здається готовим до конвеєру - що й на краще, оскільки BMW обіцяє, що перший кросовер Neue Klasse надійде у виробництво у 2025 році.

Отже на наших очах формується дійсно новий клас автомобілів. До того ж, швидше за все, повністю електричне майбутнє BMW буде визначатися кросоверами, які будуть виглядати дуже схожими на цей концепт.