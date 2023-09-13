BMW презентував концепт Vision Neue Klasse

Концепт BMW Vision Neue Klasse презентований як мінімалістичний електромобіль із гігантським дисплеєм Head-Up.

Німецький бренд BMW вже демонстрував раніше концепт «i Vision Dee», який дав раннє уявлення про майбутнє дизайну електромобілів BMW. Тепер на виставці IAA Mobility 2023 у Мюнхені дебютує «Нова» інтерпретація того самого концепту з додатковими ознаками та функціями, які фактично потраплять у виробництво.





Концепт BMW Vision Neue Klasse має ту саму базову форму, що й попередній i Vision Dee, але в ньому більше змісту, ніж раніше. Похилий капот типу «акулячий ніс» підкреслює передню частину цього автомобіля з двома підсвіченими горизонтальними решітками-ніздрями, що простягаються аж до кінця бампера, у кожному кутку розміщені похилі світлодіодні ходові вогні. BMW зазначила, що використовує 3D-друк для ряду представлених тут елементів освітлення.

Перевернутий чорний дифузор біля основи бампера надає концепту Neue Klasse більш спортивної естетики порівняно з i Vision Dee, а нові 21-дюймові колеса замінюють неоново-зелені столові тарілки, а також віддають данину класичному дизайну перехресних спиць, який можна знайти в гоночних автомобілях BMW. Подовжені задні ліхтарі імітують комбінацію решітки радіатора та фари на передній частині, а новий мінімалістичний логотип BMW надрукований на передніх і задніх крилах. При цьому, не знайдено жодного металевого значка.

BMW описує дизайн як «майже монолітний», і ця елегантність забезпечує 30-відсоткове збільшення запасу ходу та 25-відсоткове підвищення ефективності, ніж будь-який з поточних електромобілів автовиробника. Поєднайте це з технологією BMW шостого покоління eDrive, і концепт Neue Klasse обіцяє на 20 відсотків вищу щільність, на 25 відсотків більшу ефективність і на 30 відсотків швидшу зарядку.

Цифри запасу ходу не надаються, але BMW раніше заявляла, що 1000 кілометрів діапазону не виключено. Нову систему eDrive виготовлятимуть на заводі BMW у Дебрецені, Угорщина, який зараз будується та обіцяє не використовувати викопне паливо.

Інтер'єр

Усередині Neue Klasse знаходиться найновіший інформаційно-розважальний інтерфейс BMW iDrive, який проектується на дивовижний сенсорний екран у формі паралелограма. Поточні функції, такі як BMW Intelligent Personal Assistant і багатофункціональні кнопки на кермі, все ще присутні, але BMW також представляє те, що називається «Panoramic Vision».

Panoramic Vision дебютує на виробництві Neue Klasse, і він виступає в якості акценту на традиційному проекційному дисплеї. Графіка проектуватиметься прямо в полі зору водія та по всій ширині вітрового скла, а традиційний проекційний дисплей, як і раніше, доступний і пропонуватиме базові зчитування. І водій, і передній пасажир зможуть взаємодіяти з функцією Panoramic Vision за допомогою жестів.





Кабіна Neue Klasse в цілому вибирає мінімалістичну ретро-естетику. Чудові вельветові сидіння гірчично-жовтого кольору поєднуються з жовтими акцентами на приладовій панелі та панелях дверей. Вигнуте кермо та екран є єдиними двома елементами на панелі приладів, які продовжують мінімалістичну тему; Дизайнери хотіли, щоб салон був вільним від преміальності, тобто без декоративного хрому чи шкіри. Це зберігає простий дизайн і зменшує вуглецевий слід під час виробництва. Навіть передні сидіння кріпляться до підлоги одним кронштейном, що звільняє простір для ніг ззаду пасажирів на двох сидіннях, схожих на салон.

Виробництво BMW Neue Klasse розпочнеться у 2025 році на заводі BMW у Дебрецені, Угорщина, а електромобіль з'явиться на дорогах до 2026 року. Такі деталі, як ціни, діапазон і зарядка, будуть оприлюднені, коли серійна версія дебютує в повному обсязі.