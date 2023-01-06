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АНАЛІТИКА

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

17:41 06.01.2023 |

Транспорт

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині.

Таємницю навколо «Dee» нарешті було розкрито, оскільки BMW представила Digital Emotional Experience у Лас-Вегасі на CES 2023. Концепт використовує підхід «менше - це більше» з точки зору дизайну та слугує попередньою візуалізацією електромобілів наступного покоління, які мають вийти у 2025 році.


Концепт розроблений на платформі Neue Klasse, яка допоможе створити середньорозмірний седан із «скороченою мовою дизайну», а отже за три роки має з'явитись седан i3.

Седан має свіжий і футуристичний погляд на традиційні ознаки, такі як решітка радіатора, подвійні фари та вигин Хофмайстера. Стиль передньої частини нагадує концепт i Vision Circular, представлений у вересні 2021 року та зображений поруч із i Vision Dee на одному із зображень для преси. Короткі звиси підкреслюють переваги спеціалізованої платформи електромобіля, максимізуючи колісну базу для більш просторого салону. 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

Концептуальний електрокар має чистий бічний профіль без дверних ручок і дзеркал, а також мінімалістичні колеса, пофарбовані в жовтий колір, щоб гармоніювати з акцентами на кузові. Задня частина i Vision Dee також досить незвичайна, оскільки основні задні ліхтарі встановлені високо, а бампер займає значну частину задньої частини. Навіть круглі значки BMW були спрощені, оскільки вони являють собою не що інше, як білі наклейки. 


За словами мюнхенської марки, фари та решітка радіатора поєднуються, створюючи «фіджитальну ікону», поєднуючи фізичне та діджитальне на однорідній поверхні, яка може змінювати свій вигляд завдяки технології E Ink. Зокрема, Dee може виражати настрій і вираз обличчя та навіть розмовляти з людьми. У рамках вітального сценарію зображення аватара водія може проектуватися на бічні вікна. 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

Зайшовши всередину, звичайні кнопки та перемикачі були усунені, а контролер iDrive також зник. Замість цього є BMW Mixed Reality Slider із дивною назвою та з сенсорними датчиками на панелі приладів. Вони контролюють масивний проекційний дисплей (HUD), який охоплює всю ширину лобового скла. П'ять доступних режимів дозволяють водієві обрати, скільки вмісту він хоче бачити на HUD. 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

Кермо таке ж нетрадиційне, як і решта автомобіля. Воно має вертикальні спиці та точки дотику (знову ж таки, BMW називає їх «фізичними») для керування контентом, який проектується на лобове скло великим HUD. Ті вікна, про які згадувалось раніше, можна затемнювати, щоб «поступово гасити реальність» і зробити інтер'єр концепту більш захопливим. 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

У BMW кажуть, що передовий проекційний дисплей буде реалізовано на серійній моделі в 2025 році з першим електромобілем на основі архітектури Neue Klasse. Як підтвердження, баварці почнуть використовувати NE для двох моделей в середньорозірному сегменті, тож очікуйте седан 3-ї серії та iX3. Вони також можуть похвалитися нещодавно розробленими круглими елементами батареї, що мають на 20 відсотків вищу щільність енергії, на 30 відсотків збільшений пробіг та на 30 відсотків швидшу зарядку. 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

Додаткові відомості про i Vision Dee будуть опубліковані пізніше цього року, коли BMW надасть деякі фактичні технічні характеристики. Тим часом, підрозділ M вже працює над високопродуктивним електромобілем із чотирма моторами, а архітектура Neue Klasse розробляється для (зрештою) встановлення твердотільних акумуляторів. 

Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині

 

Перші автомобілі на базі NE будуть вироблятися на новому заводі в Дебрецені в Угорщині з 2025 року, а через рік - у Мюнхені. До кінця десятиліття завод у Спартанбурзі, штат Південна Кароліна, збиратиме щонайменше шість електричних позашляховиків на новій основі. 

Глава BMW Efficient Dynamics Томас Альбрехт сказав минулого року, що електромобілі не їхатимуть більше 1000 кілометрів (621 милю), оскільки це було б перебором. Головний технічний директор Френк Вебер пообіцяв, що власники отримають 30 миль (48 кілометрів) запасу ходу за кожну хвилину, витрачену на підзарядку акумуляторної батареї. Останній буде приблизно на 20 відсотків легшим за поточний, і BMW очікує вдвічі скоротити витрати на виробництво акумуляторів і скоротити викиди CO2 на 60 відсотків під час виробничого процесу. 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

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